Amics de la Gent Gran organitza un berenar-revetlla de Sant Joan a Girona

L'associació Amics de la Gent Gran, que està present a Girona ciutat, ha organitzat aquest divendres a la tarda un berenar-revetlla al restaurant La Rosaleda Jardí Degustació de Girona amb l'objectiu d'oferir una revetlla de Sant Joan anticipada que permeti acompanyar i regalar una estona de lleure a la gent gran de la ciutat que pot sentir més soledat en els mesos d'estiu. En total hi van assistir més de 20 persones.

El director d'Amics de la Gent Gran, Albert Quiles, que ha estat present en l'esdeveniment gironí, explica que l'associació ha organitzat 21 revetlles a 13 comarques de Catalunya a on l'entitat fa tasques d'acompanyament a la gent gran, principalment a partir de voluntariats a domicili o a residències, malgrat que també organitza esdeveniments. Quiles confessa que la revetlla gironina ha consistit en "un berenar de molta amistat i companyia, ja que hi ha moltes persones que potser si no haguessin vingut al berenar, no haurien celebrat el Sant Joan". El mateix apunta que estan estudiant la possibilitat d'oferir acompanyaments a Salt i a Banyoles i aprofita per fer una crida a les persones grans que necessitin companyia, a voluntaris i a socis.