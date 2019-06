La corporació reparteix 350.000 € entre 33 ajuntaments per a actuacions per nevades

La Diputació de Girona subvencionarà aquest any 33 ajuntaments amb un total de 350.000 euros per a actuacions per nevades i glaçades. La majoria d'aquests ajuts serà per a municipis del Ripollès (14), seguits dels de la Cerdanya (11), la Garrotxa (5), l'Alt Empordà (1), el Gironès (1) i Osona (1). Amb 225.844,68 euros, la Cerdanya és la comarca que rebrà un percentatge més alt de les subvencions (64,55 %). Tot darrere hi ha els 106.556,45 euros del Ripollès (30,45 %) i, a molta distància, la resta de comarques.



Neteja de neu o maquinària

Tres municipis de la Cerdanya -Puigcerdà (76.872,83 euros), Alp (48.630,26 euros) i Meranges (34.064,34 euros)- percebran els imports més elevats. Dels 350.000 euros globals, 200.000 serviran per finançar despeses de béns corrents i serveis (per exemple, la neteja de neu o l'adquisició de sal i combustible) i els 150.000 restants seran per a inversions (com ara l'adquisició de maquinària).