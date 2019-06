Demanen col·laboració ciutadana per evitar la dispersió d'una xinxa invasora

Una plataforma de ciència ciutadana demana la col·laboració de la ciutadania per detectar la presència del bernat marró marbrejat, una xinxa exòtica i invasora, i evitar que es dispersi per Catalunya. La iniciativa, impulsada per la Universitat de Barcelona, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i el Departament d'Agricultura, s'anomena Natusfera i insta els ciutadans que detectin aquest insecte provinent de l'Àsia a registrar les observacions que es facin arreu del territori.

El bernat marró marbrejat (Halyomorpha halys) és un insecte hemípter natiu del continent asiàtic que ha esdevingut una nova amenaça per a la conservació de la biodiversitat als diversos països on ha arribat, assenyalen des de la Universitat de Barcelona. L'insecte no pica a les persones ni a animals ni tampoc transmet malalties, però és capaç d'afectar prop de setanta espècies vegetals com arbres fruiters, ornamentals, cultius hortícoles i extensius i causar pèrdues econòmiques relacionades amb productes agrícoles com ara pomes, préssecs, pebrots, tomàquets, blat de moro i soja.

L'espècie es va detectar per primera vegada a Europa el 2007 i el 2016 a Catalunya, concretament al campus de la Universitat de Girona, i a finals del mes d'abril, l'Ajuntament de Ripoll va informar que se n'havien detectat al municipi.

Es distingeix d'altres bernats autòctons perquè té unes bandes blanques a les antenes. A més dels efectes en la productivitat agrícola, aquest insecte també té un impacte directe sobre els hàbitats urbans, ja que durant l'hivern busca refugi en habitatges i edificacions i pot generar molèsties, per exemple, per la pudor desagradable que genera si es veu amenaçat.

En cas de detectar-se en habitatges, es recomana evitar l'ús d'insecticides perquè són poc eficaços. La millor opció per reduir la seva presència és aspirar-los i submergir-los en aigua i, en el cas de parcs i jardins es demana fer un control i actuar de forma ràpida per evitar la seva propagació.

Aportar observacions d'aquesta espècie exòtica -que es podria confondre amb altres insectes autòctons- és l'objectiu de la campanya oberta a la col·laboració ciutadana a través de la plataforma Natusfera, «una eina que ens ajudarà a identificar la presència de l'espècie i a conèixer millor la seva biologia, i contribuirà a facilitar mesures de control per evitar la dispersió d'aquesta xinxa exòtica en tots els ambients en què es desenvolupa al nostre territori», detalla Marta Goula, professora del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia, membre de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona (IRBio) i una de les impulsores de la iniciativa.