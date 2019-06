Descobreixen un cultiu de marihuana en una finca de Sant Martí Vell

La Policia Nacional ha descobert una plantació de marihuana en una nau d'una finca de 5.000 metres quadrats de Sant Martí Vell. Els agents han detingut un home i han denunciat una dona, que tenien cura del cultiu de droga. L'arrestat, a banda d'estar acusat com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues també ho està per frau elèctric. Els implicats en els fets són una parella de nacionalitat espanyola que vivia a la zona.



Denúncies anònimes

L'entrada i escorcoll es van fer aquest dimarts però la investigació comença a finals de l'any arran de dues denúncies anònimes a través del web de la Policia Nacional (policia.es), on reben informacions de ciutadans que volen denunciar delictes o consultar informació. Els agents del CNP a Girona van rebre els dos missatges on se'ls indicaven sospites que hi havia un cultiu en una zona de fora del centre de la població.

La policia va començar a indagar i van comprovar que hi havia una nau amb les finestres i portes segellades i van fer seguiments. Al mateix temps van contactar amb la companyia subministradora de l'electricitat Endesa i van confirmar les sospites que hi havia la llum punxada.

Finalment, la investigació va culminar aquest dimarts amb l'entrada escorcoll d'una casa amb garatge i una nau que hi havia a la finca.

A la nau, feta de maons, hi van descobrir fins a 507 plantes de marihuana. Aquestes feien més d'un metre d'altura i estaven en plena floració aquest dimarts i per tant, a punt per la collita.

A banda del comís del cultiu de droga, els policies també van intervenir material divers utilitzat per tenir cura de la marihuana. Per exemple, van comissar 25 transformadors i 25 làmpades, entre d'altres. A banda de l'escorcoll a la nau, els agents de la Policia Nacional també van escorcollar la casa de la finca de Sant Martí Vell i van trobar-hi 5.560 euros en efectiu. La llum punxada des del novembre fins ara per aquesta activitat il·lícita puja a un frau de 14.000 euros des del novembre. Dels quals, 3.000 han estat en un mes.



90.000 euros anuals de benefici

Quant a les plantes comissades, els investigadors calculen que d'aquesta plantació de marihuana de Sant Martí Vell en sortien entre 15 i 20 quilos de cabdells que un cop assecats i un cop introduïts al mercat negre podien suposar un benefici de més de 30.000 euros.

Una suma que es multiplicaria per tres, ja que els experts creuen que se'n treien tres plantacions per any i, per tant, n'obtenien uns 90.000 euros en guany com a mínim.

Aquesta plantació de marihuana interior generava una forta olor i aquest fet va confirmar les sospites de la policia quan van estar investigant aquesta finca de Sant Martí Vell.