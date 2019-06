Enigma d'Albert Adrià escala posicions i se situa com el 82è millor restaurant del món

El restaurant Enigma d'Albert Adrià, que ell mateix ha definit en alguna ocasió com una versió actual del Bulli de Roses, escala posicions al rànquing dels millors restaurants del món i se situa en en lloc número 82 del rànquing The World's 50 best restaurants. La llista britànica farà públics dimarts vinent els establiments posicionats de l'1 al 50, però de moment, ja ha donat a conèixer els situats entre el 51 i el 100.

En aquesta llista, el restaurant d'Adrià a Barcelona ha saltat de la posició 95 de l'any passat a la 82 d'enguany.

Juntament amb aquest establiment, que té a Oliver Peña com a responsable gastronòmic, hi ha cinc restaurants més de l'Estat, entre els quals hi figuren els capitanejats pels cuiners Juan Mari Arzak, Dabiz Muñoz i Martín Berasategui.

En concret, Arzak frega el top 50 en situar-se en el lloc 53 seguit de Diverxo, de David Muñoz, que ocupa la posició 75. Els altres nominats són els restaurants Quique Dacosta (81), Martín Berasategui (87) i Aponiente, del xef Ángel León en la posició 94.

El proper 25 de juny el rànquing The World's 50 best restaurants desvetllarà els restaurants posicionats de l'1 al 50 a Singapur. Actualment, la llista l'encapçala Osteria Francescana del xef Massimo Bottura, seguit del Celler de Can Roca de Girona i en tercer lloc se situa el restaurant Mirazur de Mauro Colagreco.



Quatre catalans entre els millors

A la llista de l'any 2018 dels tretze restaurants espanyols situats entre els cent millors del món n'hi ha quatre de catalans: el Celler de Can Roca; el Disfrutar de Barcelona (18), dels cuiners Oriol Castro, Eduard Xatruch i el rosinc Mateu Casañas, deixebles del Bulli i propietaris també del restaurant Compartir de Cadaqués; i el Tickets (32) i l'Enigma, els dos d'Albert Adrià.

La gala dels The World's 50 Best va iniciar una gira mundial el 2016, i en els darrers tres anys la cerimònia s'ha celebrat a Nova York, Austràlia i Bilbao. Aquest any la ciutat escollida és Singapur, la primera ciutat asiàtica que acollirà aquest esdeveniment gastronòmic.

Aquest any també hi ha novetats en el sistema de votacions. A partir d'ara, tots aquells restaurants que ja han estat proclamats com a número 1 en alguna ocasió, com el Celler de Can Roca, ingresssen en un programa anomenat Best of the Best i ja no seran elegibles ni apareixeran en el rànquing anual.

El rànquing britànic prepara també un nou llançament: una plataforma en la qual presentarà els millors destinacions del món per menjar. No serà un rànquing, sinó una xarxa de restaurants i bars agrupats principalment per geografia.