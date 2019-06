JxCat i ERC desvinculen la negociació de la Diputació dels consells comarcals

Junts per Catalunya i Esquerra segueixen treballant per arribar a un acord -que podria estar molt a prop- per governar plegats la Diputació de Girona. Tot i això, han decidit desvincular aquesta negociació de la dels consells comarcals, on cada formació podrà fer els pactes que consideri més oportuns. De fet, els republicans ja tenen perfilat un acord amb UPM i Tots per l'Empordà al Baix Empordà, mentre que JxCat aposta pel PSC com a soci de Govern a l'Alt Empordà. Des del PSC, tanmateix, apunten que les seves negociacions amb JxCat per arribar a un acord alternatiu a la Diputació encara no s'han trencat.

JxCat i ERC, que amb onze i nou diputats, respectivament, són la primera i segona força a la Diputació de Girona, porten setmanes parlant per poder arribar a un acord de govern i formar així una Diputació independentista, que molt probablement continuaria governada per Miquel Noguer, que ha revalidat la seva majoria absoluta a Banyoles. Inicialment, els dos partits havien decidit vincular el govern de l'ens provincial amb el dels consells comarcals, per tal que hi hagués el màxim d'institucions independentistes possible. Però el fet que transcendís que JxCat i el PSC podrien revalidar el seu acord per governar el Consell de l'Alt Empordà va molestar ERC i va fer que gairebé es trenquessin les negociacions dimecres al vespre.

Al llarg del dia d'ahir, els ànims es van calmar i les converses entre els dos partits es van reprendre. Tot i això, els dos partits van decidir desvincular l'acord de la Diputació de les converses dels consells comarcals. A última hora del vespre, semblava que l'acord podia estar proper, però no estava tancat. De fet, representants de JxCat van viatjar ahir fins a Waterloo per debatre amb Carles Puigdemont quina és la millor decisió per prendre. Si finalment es tanca l'acord entre ERC i Junts, es podria fer públic en les properes hores. També s'havia especulat amb la possibilitat que les dues formacions independentistes tanquessin un acord que inclogués altres diputacions catalanes, tot i que a hores d'ara no s'ha produït.



Segueixen parlant amb el PSC

Fonts del PSC, tanmateix, assenyalen que les seves negociacions amb JxCat continuen obertes i que ningú les ha donat per trencades. Un acord del PSC, que tindrà quatre representants, i JxCat també permetria assolir la majoria absoluta de l'ens. I malgrat que l'acord amb ERC estigui més proper, el cert és que socialistes i Junts ja han pactat a sis municipis gironins, entre els quals hi ha Cassà de la Selva, Llançà, Lloret de Mar o Caldes de Malavella. No seria, per tant, un acord impossible.

En canvi, el que sí que està descartat és un pacte entre ERC, PSC i algun altre partit -ja que ambdós junts no sumen majoria absoluta- per enviar JxCat a l'oposició. Els republicans ja van deixar clar des del primer moment que no volen negociar amb els socialistes, tot i que en l'àmbit municipal han arribat a alguns acords puntuals, com a Figueres o Platja d'Aro.

Segons va anunciar el president de la Diputació, Miquel Noguer, en el darrer ple ordinari, que es va celebrar dimarts passat, la nova corporació es constituirà entre el 4 i el 9 de juliol. Ahir ja es van entregar les credencials dels futurs diputats, que han estat escolits pels seus respectius partits. En el cas del PSC hi haurà Sílvia Paneque, Bea Ventura, Pere Casellas i Juli Fernández, mentre que ERC aposta per figures com Quim Ayats, Pau Presas o Joan Fàbrega, entre d'altres.

Per la seva banda, tot apunta que JxCat continuarà apostant per molts dels seus actuals diputats, com el mateix Miquel Noguer, Maria Àngels Planas, Jaume Dulsat i Jordi Camps. En canvi, un dels que s'estrenarà serà l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Eduard Llorà.