La majoria d'escoles i instituts no poden donar les notes avui

Els centres de Primària i Secundària d'arreu de Catalunya van començar a detectar problemes la setmana passada en el moment de registrar les notes dels seus alumnes a l'aplicatiu que ofereix el Departament d'Educació, anomenat Esfer@, que l'any passat estava operatiu per a Primària i enguany també inclou ESO i Batxillerat. El Departament admet que s'ha produït una saturació del sistema i, per aquest motiu, aquesta setmana va enviar un comunicat per aplicar una restricció a l'hora de poder accedir a l'aplicació per reduir el volum d'entrades. Les incidències estan provocant cert malestar entre el personal docent i no docent dels centres, que, segons els testimonis, està invertint més hores de treball per entregar les notes a temps. Per la seva banda, CCOO reclama compensacions econòmiques per totes les hores extres. Malgrat que molts centres preveien entregar avui les notes finals, el Departament assegura que la majoria ho faran amb retard i que s'allargarà l'entrega fins a la setmana vinent.

Les incidències es van començar a detectar a finals de la setmana passada, moment en el qual els centres d'arreu de Catalunya estaven dipositant les avaluacions finals dels estudiants per poder entregar els butlletins. L'ampliació del servei fins a Secundària i les respectives avaluacions competencials, que impliquen anar més enllà d'avaluacions quantitatives i incloure també comentaris qualitatius, van ser alguns factors que van provocar el col·lapse. Tal com va avançar Diari de Girona aquest diumenge, la conselleria ja va admetre la setmana passada els problemes del programa.

La sotsdirectora d'Administració i Organització de Centres Públics d'Educació, Núria Martín, va enviar un comunicat a tots els centres en què reconeixia que «s'estan produint situacions imprevistes de saturació dels servidors de l'aplicació», i afegia que «estem treballant contra rellotge per esmenar la situació tan gravosa que patiu». Una de les primeres mesures va ser recollir totes les incidències per saber com afrontar el problema. Paral·lelament, s'ha creat una campanya de recollida de firmes a través de Change.org que demana que l'administració es replantegi el sistema i que ahir a la tarda ja comptava amb unes 600 firmes més respecte al dissabte. El Departament explica que va plantejar-se diverses accions per resoldre el col·lapse, una de les quals consisteix a restringir l'accés a l'aplicatiu. En aquest sentit, Educació va emetre aquest dilluns un comunicat que informava que «els usuaris que podran accedir-hi són, únicament, els que disposen de rols de director, equip directiu i PAS administratiu», a més de recomanar «que genereu l'acta i els informes de qualificacions a mesura que es van signant les avaluacions finals i que procureu descarregar aquests documents només quan considereu que la versió és definitiva».

Educació assenyala que aquest dimarts va demanar explicacions a l'empresa proveïdora de l'eina, ja que es tracta d'un servei externalitzat, i va informar que el 70% dels centres ja havien pogut entrar les qualificacions al sistema. El Departament subratlla que no hi ha unes dates concretes per lliurar les notes sinó que el marge és fer-ho el mes de juny. En aquest sentit, el dimecres al vespre Educació va enviar una carta als centres per indicar que, si l'eina ho permet, avui algunes escoles i instituts podran lliurar les notes tal com s'havia previst, i assegurava que la setmana que ve es preveu que les famílies rebin de forma definitiva tots els butlletins, retardant així algunes de les entregues.



Reivindicacions dels sindicats

El portaveu del sindicat d'ensenyament USTEC-STEs de Girona, Xavier Díez, apunta que el problema central és que «el sistema ha petat per falta de capacitat». El mateix ressalta que els consta que només hi ha unes 5 persones treballant per gestionar aquest aplicatiu, i considera que «és intolerable que hi hagi tan poc personal davant de més d'un milió d'alumnes de tot Catalunya». El sindicat ha emès un comunicat on enumera els problemes que la saturació està provocant, com ara «temps d'espera excessius» o «inestabilitat del programa», entre d'altres. Díez destaca que abans hi havia un altre sistema anomenat SAGA que també generava molts problemes.

La delegada sindical d'Educació de CCOO a comarques gironines, Almudena González, afirma que el sindicat ha publicat un comunicat incidint en el fet que el personal docent i no docent dels centres hauria de rebre una compensació econòmica pels esforços realitzats per la indisposició del programa, a més de reclamar que «volem que es revisi el funcionament de l'aplicatiu i que es plantegi internalitzar aquest servei dins el Departament».



Vivències des dels centres

L'Escola El Rodonell de Corçà va enviar ahir un correu electrònic a les famílies per informar-les que avui només s'entregarien els informes del tercer trimestre i no els butlletins complets a causa dels errors d'Esfer@, que es podran recollir el divendres 28 de juny o bé els dies 2, 3 i 5 de juliol de vuit del matí a dues del migdia a l'escola.

El secretari i professor de matemàtiques de l'institut Santiago Sobrequés i Vidal de Girona, Xavier Sabrià, apunta que «el problema ha estat a l'hora d'entrar les notes, que és quan el programa ha col·lapsat». El mateix explica que «ens connectàvem a les 12 de la nit -moment de menys col·lapse- per anar entrant les notes al programa», fet que ha implicat moltes hores de feina. Sabrià indica que les avaluacions extraordinàries d'ESO, que tenen previst realitzar-se la propera setmana, es faran mitjançant «les notes cantades per part dels professors». Sabrià ressalta que l'institut està registrant les matrícules d'ESO de forma manual.