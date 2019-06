Nou cartipàs de l'Ajuntament de Canet d'Adri, on governa IpC-AM

El nou cartipàs de l'Ajuntament de Canet d'Adri tindrà sis grans àrees per treballar qüestions com l'urbanisme, els equipaments municipals o els camins i vies públiques. Si en la passada legislatura havia governat IpC-AM, amb tres regidors, i el suport d'un edil d'AVICA, el 26 de maig van donar la majoria absoluta, amb sis regidors de set a l'IpC-AM liderada per l'alcalde Carles Espígol. La regidora Georgina Trias de Junts per Canet serà a l'oposició. Entre els objectius que es marca el nou govern de Canet d'Adri hi ha «donar continuïtat a la millora dels camins municipals, la construcció d'una nova depuradora, l'eixamplament de ponts i potenciant l'estalvi energètic municipal», assenyala en un comunicat.