Educació estudia accions legals contra els tècnics de l'aplicació de les notes

El personal docent i no docent de les escoles i instituts de Catalunya van detectar a finals de la setmana passada problemes a l'hora d'utilitzar l'aplicatiu Esfer@ que posa a l'abast el Departament d'Educació per poder registrar les notes dels alumnes i preparar els butlletins de les qualificacions completes. La saturació del programa va impedir lliurar ahir les avaluacions -que s'entregaran en els propers dies- i, com a conseqüència, el Departament va enviar un comunicat en què demanava una altra vegada disculpes i informava que ja s'havia pogut introduir el 95% de les notes. Educació remarca en la missiva que «estudiarà emprendre accions legals contra els responsables tecnològics que han provocat aquesta situació».

El Departament d'Educació ha enviat aquesta setmana diversos correus electrònics destinats als centres que estan patint problemes a l'hora de poder registrar les notes, subratllant que s'està fent tot el possible per solucionar aquest col·lapse. La darrera novetat va ocórrer ahir, quan Educació va emetre un comunicat on reiterava «el seu profund malestar per les contínues errades de l'aplicació Esfer@, que no és altra que el legítim malestar de la comunitat educativa per un seguit de fets que no s'haurien d'haver produït». Aquest instrument, que gestiona una empresa externa, substitueix l'anterior programari anomenat SAGA que segons diversos testimonis també generava obstacles. L'any passat l'aplicatiu es va emprar només per Primària, mentre que enguany el servei s'ha ampliat a ESO i Batxillerat, a més de contemplar una avaluació per competències que implica introduir en el programa valoracions qualitatives que ocupen més espai. Educació recorda en la carta pública les errades del programa: «Aquesta eina informàtica està donant reiterats problemes de funcionament en forma de lentitud i de talls que estan dificultant enormement la feina dels professionals dels centres, tant docents com personal directiu i PAS».



Actuacions del Departament

Des que es van detectar els primers errors, Educació explica que ha actuat en dos sentits: «Mantenir els centres informats dels problemes sorgits i activar un comitè de crisi amb l'empresa proveïdora que va desenvolupar l'eina, l'empresa que va guanyar recentment el concurs per mantenir Esfer@ i responsables del CTTI».

El Departament indica que l'objectiu «era exigir el màxim a les empreses la resolució dels problemes sorgits per poder completar l'avaluació amb les millors condicions possibles». Després que ahir la institució informés que el 95% de notes ja estaven registrades, la mateixa va remarcar que seguiria exigint la finalització del 100% de tot el procés d'avaluació i matriculació, que en determinats casos s'està fent de forma manual. En aquest sentit, el Departament va assegurar aquest dijous que en la propera setmana ja es podran entregar tots els butlletins. El mateix també valora l'opció d'emprendre mesures legals contra els responsables de l'eina per tots els perjudicis ocasionats. Per acabar, Educació agraeix la col·laboració de tots els centres.