Jubilats d'Olot s'organitzen en plataforma per defensar els seus drets

Un grup de jubilats d'Olot es va reunir fa pocs dies a la plaça de l'Ànec de Sant Roc amb la intenció d'organitzar una plataforma dedicada a defensar els drets dels pensionistes.

Segons ha avançat un dels organitzadors, Xavier Garcia, el pròxim pas serà una reunió formal amb la presència de representants de sindicats i de grups polítics.

Ha assenyalat que sense fer gaire difusió de la trobada van assistir-hi una dotzena de persones. «Hi havia gent que encara treballa però està preocupada per les condicions de la jubilació», ha explicat. Segons ell, també hi havia persones que estan retirades de fa temps i que van expressar com han notat la pèrdua de poder adquisitiu de les seves pensions.

Garcia ha alertat de la pròximitat de l'entrada en edat de jubilació de les generacions dels primers anys seixanta. Segons el seu criteri, l'elevat nombre de gent nascuda en aquella època pot fer que existeixi la temptació de retallar drets adquirits per les generacions anteriors i també fer que la gent opti per la privatització de les pensions.

Ha explicat que la intenció és portar a Olot els moviments de pensionistes que hi ha a tot l'Estat i , sobretot, al País Basc. Segons ell, la mobilització dels pensionistes ha aconseguit aturar retallades que havien estat debatudes al Parlament Espanyol.

La intenció és generar un gran moviment que mantingui els drets dels pensionistes almenys tal com estan ara.