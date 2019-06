Ll'acusació s'alinea amb la petició del fiscal però lamenta no poder jutjar l'assassinat

L'advocat de l'acusació particular, Carles Monguilod, va assegurar en declaracions a Diari de Girona que la família, amics i el cercle íntim de Jordi Comas els «costa d'acceptar» la impossibilitat de jutjar el delicte d'assassinat de l'empresari per manca de proves inculpatòries. Segons va indicar, «ens alineem amb la petició del fiscal, tot i que lamentem que no es pugui acusar qui va matar Comas». Tot i això, va assegurar que tot i que estan convençuts que els autors de l'assalt «sabien que en aquell moment hi havia persones a l'interior», quan van perpetrar el robatori, el Dret Penal especifica que aquest és un cas de desviació previsible, per la qual les persones que van anar a robar no preveien matar, i que els tres processats no en poden respondre. Tot i que la causa només contemplarà els delictes de robatori amb violència, Monguilod sostè que la família valora positivament la tasca executada pel fiscal. «Com a jurista he de donar la raó al fiscal», va apuntar, ja que tot i que «hi ha sospites policials que creuen saber qui és el responsable, no hi ha proves que ho sustentin», va concloure.