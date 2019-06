Les negociacions per al govern de la Diputació continuen encallades

Les negociacions per arribar a un acord de govern a la Diputació de Girona segueixen encallades. La pilota es troba en mans de JxCat, que ha de decidir si opta per fer un pacte amb ERC o amb el PSC. Ahir, tant republicans com socialistes confiaven que tindrien una resposta de JxCat, després que una delegació del partit hagués viatjat a Waterloo per reunir-se amb Carles Puigdemont. Tot i això, a última hora del vespre totes les parts confirmaven que encara no hi havia res tancat, i que JxCat no havia comunicat quina era la seva preferència. Es tracta d'una decisió que no es pren només des de l'àmbit gironí sinó que també hi participen les cúpules dels diferents partits, ja que en l'acord final podrien entrar-hi altres diputacions de Catalunya.

JxCat, que el 26 de maig va treure onze diputats i, per tant, va perdre la majoria absoluta a la Diputació, es veu obligat a buscar un soci per poder governar. Podria sumar la majoria absoluta amb ERC, que va obtenir nou representants, o amb el PSC, que en va sumar quatre. Tenint en compte que els republicans mai han volgut negociar amb el PSC, en considerar que són «els del 155», el camí sembla planer perquè JxCat pugui tornar a ostentar la presidència de l'ens provincial. Però li falta escollir soci.

Tant ERC com el PSC s'hi han posat bé, i en les darreres setmanes JxCat ha negociat tant amb socialistes com amb republicans. ERC defensa que a la Diputació ha d'haver-hi un govern fort independentista, mentre que el PSC considera que, si ells entren al govern provincial, aquest serà més transversal. De moment, però, un mes després dels comicis, JxCat no ha pres encara una decisió.

Inicialment, JxCat i ERC havien plantejat un acord ampli que incloés els consells comarcals de les comarques gironines. Finalment, però, van decidir desvincular la formació del govern de la Diputació dels pactes comarcals, de manera que JxCat i PSC ja tenen emparaulat el govern del Consell de l'Alt Empordà, mentre que ERC, TxE i UPM han fet oficial l'acord -avançat per Diari de Girona- per governar plegats al Baix Empordà.

El futur de la Diputació gironina, tanmateix, podria estar lligat a pactes que incloguin tots els ens provincial del país. Segons va publicar Nació Digital, JxCat i ERC van proposar, just després de les eleccions, un acord per pactar governs independentistes a les diputacions i els grans ajuntaments de tot Catalunya. I és que, amb els resultats en mà, ERC podria presidir, amb el suport de JxCat, les diputacions de Lleida i Tarragona, i fins i tot la de Barcelona si rebés també el suport dels comuns. En aquest escenari, el més lògic seria que ERC facilités el govern de JxCat a Girona. Tot i això, JxCat també es podria unir amb el PSC per governar la Diputació de Tarragona i deixar-ne fora els republicans.

A tot això se li ha de sumar la complexitat dels pactes locals, que en alguns casos han servit perquè ERC i JxCat es posessin mútuament pals a les rodes. Un dels exemples més clars ha estat el de Figueres, on un acord d'ERC amb el PSC i dos partits més (Guanyem i Canviem Figueres) ha arrabassat l'alcaldia a JxCat, malgrat que aquesta va ser la llista més votada. En d'altres casos, com per exemple Cassà de la Selva o Llançà, han estat els de JxCat els que s'han unit al PSC per fer una sociovergència que ha impedit governar a ERC tot i haver guanyat les eleccions.