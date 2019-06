Els partits ja han decidit els seus representants

Els partits ja han determinat els noms dels seus representants a la Diputació. Els onze de JxCat seran l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer; el batlle de Puigcerdà, Miquel Nogueira; la regidora a l'Ajuntament de Girona Maria Àngels Planas; l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat; el batlle de Vidreres, Jordi Camps; l'alcaldessa de Cervià de Ter, Roser Estañol; el batlle de Palol de Revardit, Jordi Xargay; l'alcalde de Les Planes d'Hostoles, Eduard Llorà; l'exbatlle de Figueres Jordi Masquef; l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i el primer edil de Forallac, Josep Sala. Per part seva, ERC va presentar els noms del líder del grup a l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats; l'alcalde de Riells i Viabrea, Josep Maria Bagot; el tinent d'alcalde de Lladó, Joan Fàbrega; el regidor de Cassà de la Selva Pau Presas; l'edil de Camós Teresa Brunsó; la primera tinent d'alcalde de Palamós, Maria Puig; la portaveu d'ERC a l'Ajuntament d'Olot, Anna Barnadas; el batlle de Palafrugell, Josep Piferrer, i l'alcaldessa de Susqueda, Eva Viñolas. Pel que fa al PSC, els seus representants seran la líder del partit al consistori de Girona, Sílvia Paneque; l'exalcalde de Palafrugell Juli Fernández; l'edil a Santa Coloma Bea Ventura i el regidor a Figueres Pere Casellas. Finalment, hi haurà els independents Gisela Saladich i Carles Motas i falta per decidir el representant de la CUP.