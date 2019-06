SOS Costa Brava renuncia a un premi de la Fundació Irla

SOS Costa Brava ha renunciat al premi Memorial Lluís Companys, atorgat per la Fundació Irla (vinculada a ERC), pel suport dels republicans a projectes com la perllongació de la C-32 de Blanes a Lloret i perquè, segons indiquen, durant els últims deu mesos ajuntaments de la Costa Brava governats per ERC «no han mostrat cap sensibilitat, simpatia ni suport» a les seves iniciatives.

És més, apunten que alcaldes republicans com els de Cadaqués i Begur -que en tots dos casos han acabat passant a l'oposició- «s'han mostrat reiteradament al costat dels promotors, s'han oposat rotundament i sistemàtica a les propostes de SOS Costa Brava, han publicitat la impossibilitat de canviar les coses i han anunciat inexistents drets adquirits i indemnitzacions milionàries a favor dels propietaris de terrenys i promotors, sense ni tan sols comptar amb cap informe que ho acredités». De la mateixa manera, critiquen altres consistoris governats per ERC, com el de Palamós, per no haver fet res davant la urbanització de la Pineda d'en Gori, o el de Palafrugell, per per no haver-se oposat al projecte d'urbanització dels Jardins de Cap Roig o als creixements de la Muntanya de Sant Sebastià, a Llafranc, o a Aigua Xelida. També lamenten que la situació no s'hagi corregit després que els membres de la plataforma es reunissin amb membres d'ERC al Parlament.

L'entrega del premi es va celebrar dijous a la tarda a Barcelona. Hi van assistir divendres membres de la plataforma, que van exposar les seves reivindicacions i van justificar per què no podien acceptar el premi.