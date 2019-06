Els ajuts socials pugen un 57% en 4 anys a la Garrotxa

Els ajuts destinats a atendre urgències socials a la Garrotxa han pujat un 57% en els últims 4 anys. El 2018, les atencions destinades a cobrir les urgències socials van pujar fins a 581.525 euros, mentre que el 2014 les urgències socials van costar 338.636 euros.

Segons va explicar la directora del Consorci de Benestar Social, Teia Fàbrega, el 2019 van atendre 3.433 ajudes, en les quals compten ajuts pels llibres de text, el menjador social, les atencions alimentàries a infants fora del període escolar, els informes per evitar talls de subministrament, els informes per evitar la pèrdua de l'habitatge o ajudes per accedir a les llars d'infants.

Les xifres van ser fetes públiques en la presentació de l'Observatori per al Desenvolupament Sostenible de la Garrotxa 2019. Un dels autors de l'informe, Francesc Canalias, va explicar que els estudis fets pel Consorci de Benestar Social de la Garrotxa indiquen que a la Garrotxa existeix un 5% de persones considerades pobres o molt pobres i un altre 5% que es mou al llindar de la pobresa.

Va apuntar en unes 1.600 les persones que estan dins de l'àmbit de la pobresa. «No és el mateix concepte de pobresa que a l'Àfrica subsahariana», va precisar. Segons ell, al tercer món la pobresa s'estableix en uns ingressos de 2 o 3 euros al dia, mentre que a Catalunya està establert en uns 28 euros al dia. És a dir, a partir d'uns ingressos de 725 euros al mes una persona és considerada pobra.

Va explicar que una bona part del percentatge de pobresa es concentra en la població envellida. Va plantejar que hi ha una elevada diferència entre les pensions dels homes i les de les dones.

Segons ell, les dones envelleixen més que els homes i moltes només cobren una pensió de viduïtat. «Moltes d'aquestes dones jubilades estan per sota el llindar de la pobresa», va raonar.

Segons l'Observatori, la Garrotxa és la comarca més envellida de Catalunya. La població major de 65 anys representa un 20,6% del total, 11.690 persones, i és especialment significatiu que, d'aquest percentatge, un 21,2% són persones més grans de 85 anys, 2.489.

Aquesta situació d'envelliment i sobreenvelliment suposa que gairebé un 40% de les atencions que fan els serveis socials siguin per temes relacionats amb la promoció de l'autonomia i l'atenció a la dependència.

Per exemple, en el 2018, el Consorci de Benestar Social va fer 666 valoracions per definir el grau de dependència i 533 per valorar el de discapacitat, i 1.367 persones van disposar d'alguna prestació o servei lligats a la dependència.