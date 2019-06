Autoritzen 106 guinguetes i 77 terrasses de restauració a les platges de la Costa Brava

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha autoritzat 1.314 usos temporals a les platges de la Costa Brava per a aquest estiu. Entre els usos més destacats a les comarques gironines i que de ben segur que més d'un banyista utilitzarà els seus serveis, hi ha les guinguetes. N'hi ha fins a 106 de repartides al llarg dels municipis costaners. I un altre element destacat són les terrasses de restauració; Territori n'ha autoritzat 77.

Als municipis gironins s'han autoritzat un total de 1.314 usos temporals (el 27,08% del total de tot Catalunya); la majoria són activitats a les platges. El 8,75% correspon a elements informatius (115), seguits de les activitats no comercials i de les rampes per a persones amb problemes de mobilitat, cadascun amb 109 elements i representant un 8,30%. En el cas de les guinguetes suposen el 8,07% dels usos autoritzats (106) i les papereres, el 7,84% (103).

També criden l'atenció els serveis de tendals i para-sols que es permeten enguany al litoral; en són 30 a Girona i 90 de gandules. I els camps de boies (12), que són els espais on es permet que les embarcacions puguin amarrar a prop de la costa. Finalment, hi ha 78 serveis de terrorisme als quals Territori ha donat permís per al seu funcionament durant aquest estiu.

Per poder aconseguir que hi hagi aquests serveis a la costa, els ajuntaments costaners proposen un pla quinquennal de la distribució dels serveis de temporada però cada any han de tramitar l'autorització d'ocupació, per verificar la situació a les seves platges d'elements com ara guinguetes, gandules, dutxes, rampes, tendals o pantalans flotants.

El Departament de Territori i Sostenibilitat és l'ens encarregat d'atorgar les autoritzacions d'ocupació en domini públic maritimoterrestre i de la zona de servitud de protecció.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha autoritzat 4.852 usos temporals a les platges catalanes per a l'estiu d'enguany, recollits en els 68 expedients presentats pels municipis litorals. Dels 4.852 usos autoritzats, el 9,67% corresponen a papereres i elements de recollida de residus (469); el 8,68% correspon a guinguetes (421); el 7,50%, a gandules (364), i el 7,21%, a elements informatius que es col·loquen a les platges (350). Els segueixen els serveis de socorrisme a les platges amb un 6,31% (306); les activitats no comercials, amb un 5,87% (274), i les rampes i passeres per a persones amb problemes de mobilitat, amb un 5,65% (274). L'any 2018 es van autoritzar un total de 5.154 usos temporals a les platges catalanes dels 5.645 sol·licitats pels ajuntaments. Dels usos autoritzats, 472 van ser guinguetes.