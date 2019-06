Projectes arreu del territori per promoure la cultura, l'esport i la integració dels migrants

L'Associació Sociocultural El Castell va néixer com un projecte local amb unes «idees pendents d'executar»: ajudar els necessitats, fer xarxa amb la comunitat marroquina i acostar la cultura a tothom des de tots els seus àmbits. És per això que l'any passat va organitzar un «consulat mòbil», en la mateixa línia que el Ministeri d'Immigració fa cada any per facilitar informació de forma més propera i accessible.

Un dels projectes que en aquests moments tenen en marxa i que s'ha organitzat durant tres anys és el «Gran Prix Strong Man», un esdeveniment molt cèlebre a l'Estartit, que tal com indica el seu nom, busca un guanyador d'entre els «homes més forts de la Costa Brava». La competició, tot i no ser oficial, compta amb l'assessorament de Juanjo Díaz, excampió del món. D'entre les proves,els participants han d'arrossegar un camió, aixecar barres de més de 100 kg i arrossegar maletes de ferro de 130 kg cadascuna.

D'entre les activitats que fan relacionades amb el calendari marroquí, hi ha la celebració de la Festa del Tron del 30 de juliol, que celebraran amb un torneig de futbol entre centres de menors, al qual volen convidar presidents de clubs esportius perquè puguin veure les seves habilitats.

A més, també mouen fils per organitzar la Festa del Xai, una de les celebracions més importants del calendari islàmic, amb els nois del centre de menors de Mas Teixidor de Figueres. «Per ara estem en fase d'aconseguir els permisos», detalla en Rachid.

D'aquí poques setmanes l'associació obrirà una exposició a l'EMD (Entitat Municipal Descentralitzada) de l'Estartit amb una mostra d'art marroquí anomenada Empordà: Terra, art i civilització, que inclourà tant pintura com serigrafia i fotografia. L'objectiu és convidar els instituts i que coneguin artistes del món àrab.