Alcaldes de la Garrotxa demanen un model comarcal d'infraestructures

Els alcaldes de la Vall de Bianya, Santi Reixach, i de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, van coincidir en la necessitat de crear un pla comarcal d'infraestructures per tal d'optimitzar recursos. Els dos alcaldes van fer el plantejament durant un programa de debat a Olot Televisió, en el qual també hi van assistir l'alcalde de les Preses, Pere Vila, i el de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol.

La necessitat d'establir un consens en infraestructures va sorgir quan el periodista que dirigia el debat va posar el problema de la Planta de Triatge de Sant Jaume de Llierca damunt de la taula. Es tracta de la infraestructura més complicada de la comarca. Després de gairebé 10 anys de l'inici dels tràmits i amb un pla urbanístic aprovat, està pendent d'una sentència judicial que ha de determinar si es pot construir als terrenys de Can Coma de Baix, al terme municipal de Sant Jaume de Llierca, o no.

Si la sentència judicial és desfavorable als interessos de la Generalitat i del Consell Comarcal de la Garrotxa, segons va apuntar l'alcalde de la Vall de Bianya, que està proposat per Junts a la presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixach, no existeix un pla alternatiu. És a dir, la planta quedarà aturada a un any de l'entrada en vigència del requisit europeu que exigeix que els residus siguin tractats abans d'entrar als abocadors. A partir d'aquest moment, els municipis que portin residus sense tractar als abocadors seran penalitzats, cosa que apujarà el preu de la taxa d'escombraries. A més, si es dona aquest cas, la comarca perdrà els 14 milions d'euros que la Generalitat li ha atorgat gràcies a la planta de triatge de Sant Jaume de Llierca.

En canvi, si finalment la sentència és favorable a la Generalitat i, per tant, és possible fer la planta a Can Coma de Baix, la intenció és començar les obres el més abans possible perquè pugui entrar en funcionament abans que el calendari de les exigències europees hagi començat.

Això no obstant, l'oposició a la planta de Sant Jaume de Llierca continuarà. En el debat, l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, va demanar diàleg entre tots els alcaldes i més temps per buscar i consensuar un altre emplaçament que no sigui Can Coma de Baix. «Encara estem a temps per parlar-ne entre tots», va dir.

També va voler recordar que en els últims anys, el Consell Comarcal de la Garrotxa ha fet grans inversions a l'abocador de Beuda. Per exemple, una planta de lixiviats.

Davant la idea de torna a discutir la planta de triatge, l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, va plantejar: «El que hauríem de tenir clar és quin model de comarca volem». En aquest punt, va posar com a exemple la manca de piscines cobertes que hi ha a la comarca de la Garrotxa. «No hem de fer deu piscines cobertes, sinó una per tota la comarca», va exposar.

Per la seva banda, Santi Reixach va manifestar la necessitat de l'elaboració d'un pla comarcal d'infraestructures marcat i estudiat pels tècnics i consensuat en el Consell d'Alcaldes. «M'agrada que les coses es parlin, les coses s'han de poder consensuar» va argumentar l'alcalde de la Vall de Bianya.

L'alcalde de les Preses, Pere Vila, va apuntar la necessitat que la societat deixi d'estigmatitzar les infraestructures de residus. Va argumentar que ni una depuradora del segle XXI ni una planta de triatge del segle XXI suposen el mateix que representaven aquest tipus d'infraestructures al segle XX. Segons ell, no són molestes ni perjudicials.