Cremen cinc motos i s'han de desallotjar els veïns d'un edifici de Roses

La revetlla de Sant Joan ha deixat un fort ensurt a Roses.

Aquesta matinada hi ha hagut un incendi que ha cremat cinc motos que estaven aparcades al carrer i això ha provocat que s'haguessin de desallotjar els veïns d'un edifici de la vila. Que han hagut de passar prop de cinc hores fora de casa.

Els fets s'han produït pels volts de tres quarts de quatre de la matinada i els Bombers hi han desplaçat sis dotacions.

Un incendi, segurament provocat per petards, ha destruït totalment cinc motos estacionades al carrer Palmeroles.

Les flames s'han dispersat de tal manera que han afectat els cables elèctrics de la façana de l'edifici que hi havia a tocar, de planta baixa i tres pisos.

A causa del foc, el fum ha entrat dins els habitatges, de manera que els efectius d'emergències han hagut d'evacuar tota la finca. En total, sis persones no han pogut passar la nit a casa seva.

Pels volts de les nou del matí i un cop ja s'ha donat la situació per normalitzada i els Bombers han comprovat que no hi havia fum a l'immoble, els veïns han pogut tornar a casa.

No s'han de lamentar ferits. A lloc a banda dels Bombers també hi han treballat el SEM i la Policia Local de Roses.

Aquest és el servei més destacat de la Revetlla a les comarques de Girona i també, a Catalunya.

Segons els Bombers ha estat una nit força tranquil·la i a les comarques de Girona han hagut de fer 135 serveis. La majoria per incendis de contenidors, vehicles, entre altres. També hi ha hagut algun ensurt per incendi de vegetació però no n'hi ha hagut cap de destacable asseguren.

Un agent de la Policia Local amb una foguera a Roses - Joan Plana

El Baix Empordà

La comarca on s'han fet més actuacions és la del Baix Empordà, amb 20 incendis diversos (contenidors, vehicles, habitatges...), 19 incendis ve vegetació (agrícola, forestal i urbà) i nou serveis d'alta tipologia com accidents de trànsit , salvaments i una assitència tècnica.

A tot Catalunya han fet un total de 1.175 serveis al llarg de tota la Revetlla de Sant Joan; és a dir, entre les 8 del vespre d'ahir i fins avui a les 8 del matí. Des de la mitjanit, s'han atès 650 serveis. Al llarg de tota la Revetlla, el gruix principal de serveis s'ha fet a l'Àrea Metropolitana de Barcelona: Vallès Occidental (212), Baix Llobregat (127), Barcelonès (90), Maresme (79), Vallès Oriental (73) i Garraf (33).



10 atesos en centres sanitaris

A les comarques de Girona, segons informa el departament de Salut, s'han hagut d'atendre 10 persones durant la revetlla de Sant Joan. I a tot Catalunya, 243 persones han rebut assistència als hospitals i CUAP de tot Catalunya. La majoria d'aquestes assistències han estat per cremades, lesions i/o amputacions i afectacions oculars produïdes per les fogueres i els petards.

Des de Protecció Civil del Port de la Selva per exemple, informen que durant el dispositiu es van haver de fer cures a nou nens per cremades lleus.

S'ha de dir que el tema de les fogueres és un dels que preocupava més aquesta Revetlla així com el llançament de petards per les altes temperatures i la situació propícia a incendis forestals. Malgrat alguns ensurts s'ha salvat la situació. Per exemple, ahir van cremar 1.700 metres quadrats a Pals.

El dispositiu especial de la Revetlla va comptar amb tots els efectius d'emergències, entre ell Protecció Civil al Port de la Selva - AVPC



Per evitar ensurts, al Port de la Selva per exemple l'ajuntament ha emès un Ban on es limita a la platja Gran el lloc on es poden llançar petards durant aquesta Revetlla i la de Sant Pere. I a més ho fan amb uns horaris molt concrets, de 22 hores a l:30 hores. En aquesta zona de l'Alt Empordà es preveu un estiu complicat ja que hi ha risc d'incendi a causa de les poques pluges i la proximitat del Cap de Creus, fa que sigui especialment sensible.