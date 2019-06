Els esdeveniments porten 20.000 persones en temporada baixa als càmpings gironins

Pels establiments de la demarcació que formen part de l'Associació de Càmpings de Girona han passat durant els mesos d'abril, maig i principis de juny més de 20.000 persones que han participat en una quinzena d'esdeveniments esportius, musicals, infantils, jornades i cursos que s'han dut a terme. Aquestes activitats han generat un impacte econòmic de gairebé 2 milions d'euros, segons càlculs del sector.

Un dels esdeveniments més arrelats és la tradicional concentració de furgos Volkswagen que se celebra al càmping La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador. En l'edició d'aquest any ( la 16a), que es va dur a terme del 31 de maig al 2 de juny, hi van passar més de 6.000 persones amb 800 furgonetes. I unes 2.400 persones amb 800 furgonetes van assistir, del 24 al 26 de maig, a la 3a edició del Festival Primavera Van que es va celebrar per primera vegada al càmping Nàutic Almata , de Castelló d'Empúries.

Pel càmping Internacional de Calonge van passar, del 17 al 19 de maig, unes 2.500 persones per participar en el Festival Diverland, (organitzat per l'Orquestra Di-versiones i U98 Music), que va convertir l'establiment en una autèntica ciutat nostàlgica.

Els esdeveniments esportius també tenen força presència. Per exemple, 48 windsurfistes de 19 països amb els acompanyants van participar en el Campionat del Món de Windsurf-Gran Premi Catalunya Costa Brava que es va celebrar del 28 de maig al 2 de juny a La Ballena Alegre.

El càmping Las Dunas, també de Sant Pere Pescador, va rebre unes 800 persones durant la celebració d'una de les proves del Circuit Europeu de Windsurf que es va celebrar del 21 al 26 de maig.



Fins i tot astronomia

Altres activitats que han aplegat nombroses persones als càmpings gironins són el dia mundial de l'Astronomia celebrat del 10 al 12 de maig al Bassegoda Park, d'Albanyà, que va incloure xerrades amb experts. Aquest càmping acull un Observatori Astronòmic a les seves instal·lacions. Aquest mateix establiment va organitzar el 18 i 19 de maig les terceres jornades Conviure amb Capacitats, un espai per compartir històries i experiències al voltant de les discapacitats. Als dos esdeveniments van assistir un miler de persones.

El càmping Sant Pol, de Sant Feliu de Guíxols, ha programat demostracions del món casteller amb els minyons de Santa Cristina d'Aro, amb actuacions dins la piscina incloses, per acostar les tradicions del país als turistes.

També va reunir nombrosos participants el Ter Bike Experience, que es va celebrar el 8 i 9 de juny i que tenia l'arribada al càmping Castell Montgrí, de Torroella de Montgrí. Es tracta de la ruta promoguda pel Consorci del Ter que uneix els Pirineus i la Costa Brava mitjançant un itinerari que segueix el curs del riu Ter.

Per la seva banda, l'Internacional de Calonge va acollir l'arribada de la cinquena edició de The Pirinexus Bike Challenge Adventure el passat 15 de juny , una prova que va registrar un centenar de participants.

A més, el càmping Cala Montjoi va dur a terme un curs de Taikai, del 14 al 16 de juny, amb experts vinguts del Japó i d'Europa; i del 23 al 28 de juny oferirà un curs d'apnea obert a tots els nivells.

I el càmping Lava, de Santa Pau, va inaugurar el 6 d'abril el nou Parc Lava Kids, un espai per poder fer activitats a la natura en família.