Girona celebra la tradicional processó de Corpus presidida pel bisbe Francesc

Després de la solemne missa major a la Catedral amb cants a càrrec de la Capella de Música, va sortir la Processó del Santíssim per la porta principal de la Catedral. Després de baixar l'escalinata, va arribar fins a la basílica parroquial de Sant Feliu on, a 2/4 de 9 del vespre, es va fer una pregària d'adoració. Finalment es va fer la benedicció del Santíssim i la reserva. La celebració va estar presidida pel bisbe Francesc. En el recorregut de la processó hi havia diverses catifes florals confeccionades per algunes de les Confraries de Setmana Santa.