Joan Roca: «El somni no s'acaba i seguim a l'Olimp dels millors restaurants»

Dues vegades número 1 del món, vuit anys formant part del pòdium i deu apareixent entre els cinc primers llocs de la llista. La trajectòria d'El Celler de Can Roca dins l'aclamat rànquing britànic que escull els 50 millors restaurants del món l'ha projectat a l'Olimp de la cuina. I li ha valgut entrar dins el selecte grup 'The Best of the Best' ('El millor del millor') que s'inaugura aquest 2019. Ni el restaurant gironí ni els que han encapçalat llista alguna vegada apareixeran més en el rànquing. Ara passen a formar part d'aquest nou estadi, del Hollywood culinari. Per al xef Joan Roca aquesta distinció suposa que "el somni no s'acaba" i permet "democratitzar l'èxit" que El Celler ha viscut –i viu- perquè farà regenerar la llista dels 50 millors i posar en valor "l'excel·lència per damunt de la competitivitat i agressivitat" que marcava edicions anteriors.

'The World's 50 Best Restaurants', la llista que anualment publica la revista britànica 'Restaurant Magazine', canvia de format en aquesta divuitena edició. Tots aquells restaurants que hagin estat algun cop números 1 ja no formaran part del rànquing. Entren dins un nou programa que s'ha batejat amb el nom 'The Best of the Best', en reconeixement a la seva trajectòria i excel·lència.

Un Olimp de la cuina que es presentarà oficialment demà, durant la gala anual de la revista (que aquest 2019 se celebra a Singapur). "Una comunitat de xefs" –precisa Joan Roca- on el nom d'El Celler hi apareixerà amb lletres d'or, al costat d'altres restaurants com l'italià Osteria Francescana, el novaiorquès Eleven Madison Park o el Noma de Copenhaguen.

El restaurant dels germans Roca ha encapçalat la llista del '50th Best' en dues ocasions, el 2013 i el 2015. Ara, el xef gironí reconeix que seguirà la gala sense la pressió de les últimes edicions i assegura que passar a formar part d'aquest club selecte és "un reconeixement fantàstic".

Joan Roca ironitza i explica que, abans, deixar de ser número 1 era similar a haver rebut un Oscar i "haver-lo de retornar en la propera edició". Ara, però, amb aquest nou programa, el xef gironí equipara els '50th Best' amb un Hollywood culinari, perquè "tots els restaurants que hem assolit aquest nivell entrem en un nou estadi, on el reconeixement es manté i s'allarga en el temps".

Roca explica que quan l'organització els va proposar entrar dins els 'The Best of the Best', tots aquells restaurants que enceten la nova categoria van acceptar amb un "sí unànime". "Creiem que toca ser generosos, perquè més gent pugui viure el somni que hem viscut i seguim vivint; gràcies als '50th Best' sempre seguirem essent un dels millors restaurants del món", concreta.

En primer terme, plats amb menjar; al fons, cuiners a la cuina del restaurant El Celler de Can Roca

"Més sa i humà"

Per al xef d'El Celler de Can Roca, haver sortit del rànquing dels 50 millors restaurants del món també és "una manera de democratitzar l'èxit" i regenerar la llista. "Teníem la sensació que una colla de restaurants taponàvem la part de dalt, ens anàvem intercanviant les primeres posicions, i no deixàvem pas a d'altres", concreta Joan Roca.

"Ara, aquest canvi posa en valor l'excel·lència per damunt de la competitivitat i l'agressivitat que representava la llista", hi afegeix. "És una decisió que fa que tot sigui més sa i més humà", subratlla el xef gironí.

A partir d'aquest 2019, Joan Roca i tots els qui formen part del 'The Best of the Best' ajudaran a impulsar joves valors de la cuina mundial. La idea, explica el xef d'El Celler, és continuar "col·laborant amb la llista i l'organització" per "potenciar projectes interessants". "Tots els qui formem part del nou programa tenim la sort de poder viatjar molt, i el nostre paper serà més el de posar en valor i fer visibles aquelles propostes gastronòmiques que captivin", explica. I subratlla, recordant les seves arrels: "I evidentment, també els que tenim a prop de casa, els del nostre propi territori".

Fins a 120 restaurants

La nova distinció per a aquells que ja han estat número 1 no és l'únic canvi que introdueix el 'The World's 50 Best Restaurants' aquest 2019. Tradicionalment a la llista hi apareixien 100 noms, dels quals els 50 primers es desvetllaven durant la gala. Ara, però, per primer cop, al rànquing s'hi sumen vint posicions més (i en total, la llista passa a ser de 120 restaurants).

Mantenint la línia d'altres edicions, l'organització ja ha desvetllat quins són els restaurants que se situen entre el 51 i el 120 dels millors del món. I aquí, el barceloní Enigma d'Albert Adrià ha escalat posicions. El restaurant, que el xef va crear imaginant-se com seria el Bulli actualment, passa del número 95 de la llista al 82.

La gala de Singapur, però, també reserva sorpreses per als restaurants catalans. I és que al rànquing del 2018, deixant de banda El Celler de Can Roca, n'hi ha dos més que apareixien entre els 50 primers noms de la llista. Són els barcelonins Disfrutar, dels deixebles del Bulli Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas, i el Tickets, que també és propietat també d'Albert Adrià.

A la llista del 2018, ocupen respectivament els números 18 i 32. Ara, caldrà veure quina posició els depara el 'The World's 50 Best Restaurants' d'aquest 2019. La incògnita es desvetllarà a la gala de demà.