La mentoria de menors que han arribat sols a Girona sumarà 21 nous tàndems

Coincidint amb el Dia Internacional del Refugiat, que es va celebrar el dijous de la setmana passada, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat va fer balanç del programa de mentoria que desenvolupa, juntament amb la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania i la Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut, a diferents punts de Catalunya des de finals de l'any passat. En aquests moments, el projecte reuneix prop d'un centenar de joves que han emigrat sols de centres tutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) i voluntaris que fan un acompanyament que busca teixir vincles personals i culturals en format de tàndems. A Girona ara hi ha 11 parelles però la propera setmana s'hi sumaran 21 més.

El projecte va començar a desenvolupar-se a finals del 2018, primerament a Girona i Barcelona, i després a altres municipis. Al llarg d'aquests 6 mesos, el Departament de Treball apunta que s'han registrat 300 persones voluntàries i prop d'un centenar de joves menors sense referents familiars. La sòcia-treballadora i fundadora de la cooperativa Resilience.Earth SCCL, Erika Zárate, explica que l'entitat dona suport al projecte impulsat pel Departament en l'àmbit de les comarques gironines, mentre que a Barcelona i a Tarragona també hi hauria altres entitats sense ànim de lucre que ajudarien la Generalitat a realitzar el projecte. En relació amb el suport que dona Resilience.Earth al programa, Zárate informa que "aquest ha passat a ser un projecte oficial i d'aquí a un mes formarà part de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA)", de manera que la cooperativa restarà al marge a partir d'aleshores. Segons fonts de la Generalitat, el projecte pilot ha donat molt bons resultats i hi existeix la voluntat de seguir desenvolupant la iniciativa i ampliar-la a més territoris, sobretot a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a la Catalunya central.

Pel que fa a les localitzacions, Zárate apunta que els joves que formen part del programa a comarques gironines provenen sobretot de Girona ciutat, Figueres, Palafrugell, Caldes de Malavella i diversos punts de la Garrotxa. La mateixa esmenta que la majoria de joves que formen part del programa es troben en centres i pisos d'acollida que depenen de la DGAIA. La mateixa explica que la cooperativa realitza mentories amb persones refugiades i amb joves que han emigrat sols. En relació amb el treball amb joves, Zárate confessa que "com a cooperativa que acompanya la Generalitat amb el projecte creiem que és una iniciativa amb molta capacitat transformadora cultural i per això posem molta energia en l'acompanyament de joves que poden haver patit algun trauma en el seu viatge o que tenen molta empenta però necessiten empoderament per poder contribuir en la societat. Creiem que aquests joves amb energia són un gran potencial per aquest país".

Objectius de la mentoria

Erika Zárate subratlla els tres principals objectius del programa de mentoria. En primer lloc, crear xarxa: "Es vol donar suport al jove perquè pugui conèixer la realitat sociocultural, geogràfica i històrica, i també conèixer gent de fora del centre d'acollida". El segon objectiu consisteix a ajudar en l'aprenentatge de la llengua, sobretot per facilitar els tràmits per aconseguir una regularització o bé per realitzar formacions. El tercer objectiu consisteix a fer un acompanyament del Projecte Educatiu Individualitzat (PEI) de cada jove, que contempla els seus interessos, capacitats i necessitats. Zárate subratlla que el més destacat de la relació entre la persona mentora, que majoritàriament són dones, i el jove és el vincle emocional entre ambdós i la reciprocitat d'aprenentatges culturals que es teixeix. La mateixa emfatitza que des de la cooperativa donen molta importància a les trobades entre mentores, per compartir experiències i crear estratègies, i també entre mentores i joves, com la que es farà el proper 20 de juliol.

Els passos en què s'estructura la mentoria

La sòcia i fundadora de Resilience.Earth, Erika Zárate, explica que, d'una banda, el primer pas consisteix a seleccionar les persones mentores, tot realitzant una entrevista personal. Les escollides hauran de fer una formació de 12 hores on aprendran què és una mentoria o característiques del col·lectiu de joves que emigren sols, entre altres qüestions, subratllant que "la mentoria és un camí de doble sentit: cadascú dona i rep alhora". D'altra banda, els educadors dels centres d'acollida identifiquen els joves que volen participar en el projecte.

El proper pas és l'aparellament, que s'emmarca en un acte festiu. Zárate remarca que el programa contempla el compromís de realitzar trobades presencials 2-3 vegades al mes, un mínim que, en termes generals, sempre se supera.