Olot estudia posar radars i limitar la velocitat fins a 40 km/h al vial Sant Jordi

L'Ajuntament d'Olot estudia limitar la velocitat fins a 40 quilòmetres per hora a l'avinguda Sant Jordi i controlar-la amb radars. Es tracta d'una de les demandes acordades, fa poc, amb la plataforma de veïns No és un vial, és un carrer, després d'una llarga lluita per aconseguir millores en aquesta via .

En el cas que el compromís tiri endavant, l'Ajuntament inclouria la compra dels radars en el pressupost de l'any 2020. La idea és que les previsions de comptes del pròxim any siguin aprovades el mes d'octubre.

Es preveu que Trànsit estableixi la limitació de velocitat de fins a 40 quilòmetres per hora en tots els nuclis urbans. Això no obstant, si no ho fa aviat, a Olot ho faran abans a una de les vies més transitades de la població, l'avinguda Sant Jordi.

Els últims compromisos sobre el vial Sant Jordi van ser presos a la reunió que va tenir lloc el passat dimarts, dia 16 de juny. Va ser una trobada en la qual van assistir l'alcalde d'Olot, Josep Berga; el cap dels serveis tècnics del municipi, Jordi Prat, i el futur regidor d'Urbanisme, Jordi Güell.

Els interessos de la plataforma veïnal van ser defensats per Antoni Torner, Duaita Prats i Ramon Busquets. El principal desacord entre les dues parts va ser la proposta de la plataforma de plantar arbres als costats de l'avinguda Sant Jordi.

En aquest punt l'alcalde d'Olot, Josep Berga, va reiterar-se en la voluntat expressada durant la campanya electoral de posar a la decisió dels ciutadans els determinis sobre les grans obres urbanes. Per tant, Berga va deixar clar que no posaran arbres a l'avinguda sense haver realitzat abans una consulta ciutadana per saber l'opinió dels olotins.

L'únic tema en el qual es van posar d'acord l'Ajuntament d'Olot i la plataforma de veïns No és un vial, és un carrer, va ser en el de demanar un pas endavant a la Generalitat per tal de poder començar i acabar la variant d'Olot.