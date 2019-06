La Policia Local de Begur es forma en primers auxilis

La Policia Local de Begur va dur a terme el passat divendres una formació dirigida als agents del cos sobre «Primers Intervenció i Suport Sanitari» per poder fer front als diferents serveis i requeriments sanitaris als que han de donar resposta dia a dia. El curs, organitzat en col·laboració amb l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Begur, va estar impartit per un infermer, responsable de la secció sanitària d'aquesta entitat. La jornada es va desenvolupar a la sala de plens de l'Ajuntament, on un total d'11 agents de la Policia Local del municipi van repassar conceptes de Suport Vital Bàsic i ús del desfibril·lador, entre d'altres.

El motiu d'aquesta formació, a part d'actualitzar coneixements i practicar les maniobres, és la incorporació de dues motxilles de primers auxilis que aniran als dos vehicles de la Policia Local de Begur, que contenen juntament amb el desfibril·lador, material bàsic de control d'hemorràgies i suport vital. Els agents es van mostrar molt satisfets amb el contingut i van destacar-ne la practicitat.