Els robatoris amb violència i intimidació van a l'alça a la província de Girona

Els robatoris amb violència i intimidació semblen no tenir aturador a les comarques de Girona. En un any s'han incrementat en un 11,2%. Aquí hi entren diverses tipologies de fets que van des d'atracaments a punta de ganivet, amb arma de foc i, també, d'altres tipus de robatoris com, per exemple, una estrebada de la bossa de mà.

Són robatoris que solen ser ràpids i que fan treballar molt els Mossos d'Esquadra i les policies locals. En els últims mesos, en les grans ciutats de les comarques de Girona sovint han estat perpetrats per part de joves i menors que busquen botí fàcil com, per exemple, el telèfon mòbil. Alguns d'ells fins i tot anant en grup no han dubtat en utilitzar la força i la violència.

Durant el primer trimestre d'aquest any s'han produït 218 robatoris amb violència i intimidació a tota la província de Girona i això suposa un increment de l'11,2% respecte al mateix període de l'any anterior.

Un exemple de robatoris d'aquesta tipologia són els perpetrats per un grup de quatre nois i dos menors d'edat que van causar dos robatoris violents a la ciutat de Girona els dies 20 i 23 de març. Els Mossos d'Esquadra els van detenir. El primer dels fets que van protagonitzar va ser a la zona dels Químics. El menor d'edat va explicar als agents que mentre caminava pel carrer Sant Salvador, tres nois, que no coneixia de res, es van apropar corrents i un d'ells el va colpejar fortament a la cara, mentre els altres dos acompanyants l'intimidaven. Després d'agredir-lo li van agafar el mòbil de les mans i van marxar del lloc. Poc després van poder ser detinguts els presumptes autors.

Al cap de dos dies, dos menors d'edat van patir un robatori amb violència i intimidació mentre caminaven pel disseminat de la Creu de Palau per part dels mateixos protagonistes. En aquest cas les víctimes van dir a la policia que tres joves havien sortit d'una zona boscosa i els haurien abordat de sobte. Algun d'ells els va llençar pedres al rostre sense tocar-los, i un altre va colpejar un dels menors amb un cop de puny a la cara. Els autors els van robar una gorra, una jaqueta, una bateria portàtil i quatre euros. Els Mossos van trobar els presumptes lladres a la zona del parc Migdia. Els autors van quedar detinguts. Compten amb antecedents policials i després de passar a disposició judicial, els majors d'edat van quedar amb llibertat amb càrrecs.

Bloc de pisos a Sant Narcís on s'han produït diversos robatoris | Aniol Resclosa

Aquest és un exemple però aquest tipus de robatoris tenen diverses modalitats i passen rarament en petites poblacions. Són les ciutats les que atrauen més aquests tipus de delinqüents i és on es concentren més aquests delictes. En les quatre de les sis poblacions amb més de 30.000 habitants de Girona hi ha un creixement d'aquest tipus fets: a Girona, Salt, Lloret de Mar i Blanes.

A Lloret, on més pugen (+120%)

El municipi on creixen més els robatoris és Lloret de Mar. En aquest punt de la Costa Brava entre el gener i el març s'han denunciat 11 casos quan l'any passat n'havien estat cinc, això suposa un increment del 120% dels fets.

Segons les dades de criminalitat difoses pel Ministeri de l'Interior d'aquest primer trimestre de l'any, la segona ciutat amb més pujada dels robatoris amb violència i intimidació és la ciutat de Blanes, en aquesta vila s'han duplicat en un any passat de 9 a 18 casos.

A Salt també hi ha hagut un ascens, aquest primer trimestre la policia ha conegut 14 casos, un 27,3% més que fa un any (11).

Per nombre de casos és Girona, com és normal ja que on s'hi concentra més població, és on aquests atracaments tenen més rellevància numèrica. Si entre el gener i març de l'any passat es van donar 72 casos, durant el mateix període del 2019, en són 90. Això suposa un 25% més de fets.

Les dues poblacions on s'ha patit un descens són Olot i Figueres. A Olot s'ha passat de 8 a 7 durant els primers tres mesos de l'any i a Figueres, la caiguda és del 14,3% passant de 28 als 24 d'aquest any.