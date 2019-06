SALUT MENTAL Els professionals reclamen poder tenir més suport psicològic

? L'estudi, que fa uns dies va rebre el segon premi a la millor comunicació oral presentada per tècnics al Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències que es va celebrar a Girona, també posa l'accent en els factors emocionals. «Els professionals entrevistats reclamen poder tenir suport psicològic 24 hores i 365 dies l'any, perquè a vegades es pensa que serveis molt mediàtics són els que més afecten i, en canvi, n'hi ha que potser no reben l'atenció dels mitjans que poden portar records difícils de gestionar. Si has estat en un atemptat, segur que l'empresa et preguntarà si vols anar al psicòleg, i és lògic, però potser et toca més de prop un accident o un servei que fas a una persona molt propera», explica.

«A més, tenim la imatge que és un sector de superherois, no tenim tendència a expressar les emocions. Ens cal treballar aquest aspecte, ja que a més de professionals som persones. Una de les coses que s'identifica a l'estudi és que tothom ho treballa de forma molt individual, la persona es posa un escut, intenta no pensar-hi... hi ha la por del què diran, l'estigma de la salut mental, de semblar dèbil», diu Navarro.