Cremen 5 motos a Roses i detenen un home per agredir policies a Palamós

La revetlla de Sant Joan ha deixat un fort ensurt a Roses. Durant la matinada va produir-se un incendi que va cremar cinc motos que estaven aparcades al carrer i això va provocar que s'haguessin de desallotjar els veïns d'un edifici de la vila. Aquests van haver de passar prop de cinc hores fora de casa. La Policia Local investiga els fets, ja que s'apunta que la causa del foc podria ser el llançament de petards.

A banda de Roses, durant la nit de Sant Joan el SEM i els centres sanitaris gironins van haver d'atendre unes 50 persones per diverses patologies en incidents que van tenir lloc durant la revetlla. La seva majoria, per intoxicacions -etíl·liques o per fum- amb un total de 17, atesos pel SEM.

Quant a l'incendi de Roses, cal situar-se pels volts de tres quarts de quatre de la matinada i els Bombers hi van desplaçar sis dotacions. Es tracta d'un incendi, segurament provocat per petards, que va destrossar totalment cinc motos estacionades al carrer Palmeroles. Les flames es van dispersar de tal manera que van afectar els cables elèctrics de la façana de l'edifici que hi havia a tocar, de planta baixa i tres pisos.

A causa del foc, el fum va entrar dins els habitatges, de manera que els efectius d'emergències van haver d'evacuar tota la finca. En total, sis persones no van poder passar la nit a casa seva. Pels volts de les nou del matí i un cop ja es va donar la situació per normalitzada i els Bombers van comprovar que no hi havia fum a l'immoble, els veïns van poder tornar a casa. No es van haver lamentar ferits. La investigació per part de la Policia Local està oberta.

Thomas Spieker, veí de Roses i col·laborador habitual de Diari de Girona, va relatar que el seu gos l'havia despertat i també l'espetec de l'incendi. Va lamentar els fets ja que ell és un de les víctimes del foc, se li va cremar la vespa i un ciclomotor Peugeot. La vespa era antiga, dels anys setanta i recorda «fa poc me n'oferien 15.000 euros i ara me'n donaran 200». El veí també apunta que la causa del foc ha d'haver «estat una bretolada, un coet que s'ha escapat».

Segons els Bombers aquesta revetlla va ser força tranquil·la i a les comarques de Girona van haver de fer 135 serveis -fins a les 8 del matí. La majoria per incendis de contenidors, vehicles, entre d'altres. La comarca on es van fer més actuacions és la del Baix Empordà, amb 20 incendis diversos (contenidors, vehicles, habitatges...), 19 incendis ve vegetació (agrícola, forestal i urbà) i nou serveis d'alta tipologia com accidents de trànsit, salvaments i una assitència tècnica.



Detingut a Palamós

Policialment, els Mossos d'Esquadra no destaquen cap detenció a les comarques de Girona. Cal dir però que durant aquest pont de Sant Joan hi ha hagut algun fet destacat. Per exemple, a Palamós la matinada del 23 de juny, la Policia Local va detenir un home per atemptat contra els agents de l'autoritat. Pels volts d'un quart de cinc, es va informar la Policia Local per part d'unes noies que hi havia un home que a la zona de la fira i les barraques feia tocaments a les noies -els tocava el cul.

Amb la descripció acurada del suposat agressor, al cap de mitja hora els agents van localitzar un home a l'altura del passeig del Mar que corresponia amb la descripció. S'hi van dirigir i aquest es va enfrontar als policies, va donar-los un cop de puny i una coça. L'home -un veí de Calonge, marroquí, de 42 anys- va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat contra els agents.

Al cap de poques hores, pels volts de les set del matí, al carrer de López Puigcerver els agents locals de Palamós van detenir juntament amb els Mossos d'Esquadra un jove com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere. La Policia Local va rebre l'avís d'una noia que els informava que un jove havia pegat a la seva amiga -que n'és parella- i després li havia donat un cop de puny.

A Platja d'Aro, ahir a les deu del matí, els agents de la Policia Local van detenir un home als afores del centre que comptava amb una requisitòria. En concret, estava en crida i cerca per un jutjat d'Alacant. I a Lloret de Mar, la nit també va ser força tranquil·la, la Policia Local va detectar en controls dues alcoholèmies administratives i va ser una nit de trucades a la policia per molèsties tant a via publica com domicilis.



Uns 50 atesos sanitàriament

A les comarques de Girona, unes 50 persones van rebre assistència sanitària per diversos incidents. En concret, deu persones a hospitals i centres d'atenció primària de la província. La majoria per cremades, lesions oculars lleus, entre d'altres. Pel que fa al SEM, que va atendre la resta, en va tractar 17 per intoxicacions, 15 per agressions, sis per accidents de trànsit, dues persones per cremades, entre altres patologies.