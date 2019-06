Un documental mostra a Girona els obstacles del col·lectiu LGBTI del Marroc

70 països del món criminalitzen les relacions sexuals entre persones del mateix sexe. Malgrat que no es disposa de dades ni d'informació relativa a la situació de les persones del col·lectiu trans que es troben al país, aquestes també pateixen persecució i discriminació i han de fugir dels seus territoris per poder sobreviure. Aquestes dades han estat el bri que ha impulsat la realització del documental "Fugir per estimar i ser: Asil i resistències LGBTI del Marroc a Barcelona" que s'ha presentat aquest dimarts al vespre a la Casa de Cultura de Girona, donant peu a un debat posterior.

Els autors del projecte han estat periodistes de La Directa, en coordinació amb la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR) i el Servei Civil Internacional de Catalunya (SCI) i amb el suport de la Beca DevReporter. Segons els organitzadors, la finalitat central del projecte és posar llum a les vulneracions de drets de la comunitat LGBTI i les seves xarxes de resistència al Marroc, així com els obstacles que es troben en demanar protecció internacional a l'Estat espanyol.

El documental té una durada de 35 minuts i està dividit en tres capítols: el primer està rodat al Marroc, el segon a Ceuta i el tercer a Barcelona. El fil argumental se centra a mostrar les dificultats que pateixen persones LGBTI del Marroc per poder viure en llibertat, sobretot en el país de procedència. A partir de diversos testimonis en primera persona, la majoria amagant la seva identitat per evitar possibles represàlies, comparteixen les discriminacions que pateixen diàriament.

En el documental apareix el testimoni de la professora de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Laura Feliu, que afirma que "el Marroc és una dictatura i el col·lectiu LGBTI està estigmatitzat". També apareixen representants de diferents associacions per la defensa dels drets humans, com ara l'Akaliyat (Minories) que, segons apunta La Directa, és la primera associació marroquina pels drets de les minories sexuals que va demanar ser legalitzada l'any 2017, o l'associació MALI, que defensa el col·lectiu feminista i els drets de les persones.



El reportatge audiovisual també mostra les dificultats que pateixen les persones LGBTI per poder conviure en el CETI de Ceuta, centre on es realitzen les demandes de protecció internacional. En aquest sentit, la situació actualment està col·lapsada perquè les persones poden tardar molts mesos en poder entrar dins el sistema d'acollida. A més, una altra dada destacable és que la derogació de la protecció internacional a Espanya és molt alta. Alguns dels testimonis que viuen a Barcelona confessen que viure a aquí "és un somni", malgrat que encara falti molt treball per fer.

Fa falta més conscienciació

La sessió de debat, conduïda per la periodista Victòria Oliveres de La Directa i Karim Sabni de Girona Acull, ha servit per emfatitzar algunes qüestions del projecte, com ara que "parlar d'igualtat és quasi impossible al Marroc", ha apuntat Sabni, subratllant que cal una major consciència social arreu. En relació amb aquesta última idea, el projecte deixa entreveure a partir dels diferents experts i testimonis que el canvi per una societat més comprensible i tolerant vers la diversitat s'ha de treballar des de dins i la conscienciació és la clau per poder anar guanyant terreny. En aquest sentit, Feliu ressalta que "perquè canviïn les coses, ha de ser la pròpia població que es mobilitzi".

Sabni ha apuntat que, en termes generals, "Àfrica és una presó. Jo vaig estar entre 4 i 5 anys per poder marxar del Marroc i venir a aquí". El mateix ha emfatitzat que la realitat social al país africà és molt dura: "Són 300 anys de diferència els que s'haurien d'avançar al Marroc per poder estar com estem a aquí ara". Sabni també ha apuntat que al continent africà hi ha molts països molt endarrerits en qüestions de drets humans, com ara Egipte.

Oliveres ha volgut deixar palès que part d'aquest tancament social i polític tan rígid prové de la colonització europea, concretament la francesa, la qual va començar a estipular que les persones homosexuals anaven "contra natura", argument que fa créixer l'estigmatització i la discriminació. Tant Sabni com Oliveres han posat sobre la taula que una possible motivació perquè es comenci a transformar el sistema es podria treballar des del sistema educatiu que, segons Sabni, cada vegada va a pitjor amb un major grau de penalitzacions.

A tall de conclusió, aquest documental vol ser un altaveu de les desigualtats i el profund patiment que pateixen persones LGBTI procedents del Marroc que no són acceptades per la societat, començant des de les pròpies famílies i arribant a ser víctimes d'agressions i violacions, i que busquen en la fugida, una via per poder sobreviure en llibertat.



