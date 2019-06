L'onada de calor arrenca amb màximes que freguen els 35 ºC a zones d'interior

La primera onada de calor ha arribat coincidint amb el solstici d'estiu. La revetlla de Sant Joan ja va deixar valors per sobre dels 30 ºC que es van mantenir durant el dia d'ahir, amb màximes que van fregar els 35 ºC a municipis de l'interior de la demarcació com Fornells de la Selva, Fogars de la Selva i Girona. En canvi, les estacions ubicades a la costa gironina van assolir màximes de 30 ºC en algunts punts com Roses. Es tracta, però, de registres que segons el Meteocat seguiran anant a l'alça durant els propers dies, i que vindran acompanyats de nits tropicals amb mínimes de més de 20 ºC.

La Selva i el Gironès van ser les comarques més perjudicades per les altes temperatures durant la jornada d'ahir, una situació que està previst que es mantingui al llarg d'aquesta setmana i que ahir va deixar la màxima més elevada a Fornells de la Selva, amb 34,6 ºC. Fogars de la Selva i Girona van quedar-s'hi ben a prop, amb 34 ºC i 33,5 ºC respectivament.

Així mateix, moltes localitats van veure els termòmetres per sobre dels 30 ºC, com Anglès (33,2 ºC), Vilobí d'Onyar i Santa Coloma de Farners (32,7 ºC ambdues), Navata (32,2 ºC) i Banyoles (31,7 ºC). Ahir les màximes van ser lleugerament inferiors a les de diumenge, i destaca en el cas d'Olot, que mentre que ahir va arribar als 31,7 ºC diumenge va enfilar-se fins a 35 ºC. A la costa les temperatures màximes no van enfilar-se tant, i només Roses van superar lleugerament els 30 ºC. Tot i així Platja d'Aro arribava als 28,4 ºC i Castelló d'Empúries assolia els 26,7 ºC.



Avís per màximes extremes

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avís de Situació Meteorològica de Perill per temperatura màxima extrema per a avui arreu del territori. Es preveu que al llarg de l'episodi, que segons alerta tocarà sostre avui, algunes poblacions de l'interior s'acostin als 40 ºC. A més, durant l'episodi les mínimes a zones de la costa podrien quedar per sobre dels 20 ºC, i donar pas a nits tropicals.

Protecció Civil aconsella hidratar-se, fer àpats lleugers i evitar una exposició solar prolongada.