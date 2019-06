Els Agents Rurals vetllen per la seguretat de les fogueres i en suspenen una a Catalunya

El Cos d'Agents Rurals va organitzar, com en anys anteriors, un operatiu de vigilància especial de prevenció d'incendis forestals. Els agents van fer servei especial fins a les deu de la nit d'aquest diumenge. Fins a aquesta hora hi va haver diversos incendis de poca entitat. Per exemple, un a Pals que va cremar durant la tarda de dissabte de 1.700 metres quadrats de vegetació forestal. Durant la nit de la revetlla també hi va haver diverses incidències i durant els dies previs a la revetlla s'han inspeccionat 345 fogueres. I només en l'operatiu especial de la nit de Sant Joan d'ahir van revisar 97 fogueres per verificar que el compliment de les mesures de prevenció fos l'adequat i que les fogueres no tinguessin residus que no es poden cremar.

En total, 15 fogueres van haver d'adequar les condicions. Els Agents Rurals en la majoria dels casos van requerir als responsables que es retiressin elements que no es poden cremar com plàstics i matalassos i una va quedar suspesa per incompliments greus, segons va informar el Departament d'Interior.