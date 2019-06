El local social de Quart acollirà dissabte un sopar solidari a benefici de la Fundació Oncolliga Girona. Hi haurà música en viu amb Laura Encesa i Mauricio Campos, a més de diverses sorpreses. El donatiu és de 12 euros per als adults i de 6 per als menors de 10 anys. Els tiquets es poden adquirir fins demà a Cal Niñu i a la farmàcia.