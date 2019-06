La Diputació de Girona es constituirà el 4 de juliol

La Diputació de Girona ja té data de constitució: serà just d'aquí una setmana, el dijous 4 de juliol, a les dotze del migdia. Les negociacions de JxCat amb ERC i PSC per formar govern, doncs, arriben a la seva recta final, malgrat que de moment encara no hi ha un acord tancat. Fonts dels tres partits confirmen que encara està tot obert, malgrat que s'hi està treballant.

Queda, doncs, una setmana perquè es constitueixi oficialment el nou govern de la Diputació. Abans, però, dilluns que ve, dia 1 de juliol, es farà un darrer ple, de pur tràmit, per aprovar les actes pendents. No està previst ni que els diputats s'acomiadin, ja que van fer-ho en el darrer ple ordinari. I el dia 4, a les dotze en punt del migdia, es constituirà la nova corporació i s'escollirà el nou president, que amb tota seguretat serà Miquel Noguer (JxCat).

L'última incògnita que queda per desvetllar, doncs, és amb qui governarà JxCat, que pot fer-ho tant amb ERC com amb el PSC. El partit de Carles Puigdemont ha estat negociant tant amb republicans com amb socialistes durant les últimes setmanes des de Girona i també des de Barcelona, però de moment segueix tot obert. Ahir, els tres partits confirmaven que les negociacions seguien obertes, però confiaven en què l'acord -tant si és amb el PSC com amb ERC- arribi en breu.



Ajuts per a polítiques d'habitatge

D'altra banda, la Diputació de Girona subvencionarà enguany amb un total de 190.000 euros 26 ajuntaments perquè impulsin estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge. Segons ha informat l'organisme, la majoria d'ajuts tenen com a objectiu la planificació i l'impuls de polítiques socials per pal·liar els problemes en aquest àmbit que més afecten la ciutadania, com ara els habitatges buits, les ocupacions irregulars i la pèrdua de l'habitatge principal. En comparació amb el 2018, aquest any es destina un 34,57 % més de recursos a aquestes subvencions. Segons la Diputació, això mostra el seu compromís amb l'accés a la vivenda.