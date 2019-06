Front comú de l'Idibgi i centres de Lleida i Tarragona per internacionalitzar la recerca

L'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, l'Idibgi, unirà esforços amb centres de Tarragona i Lleida per internacionalitzar la recerca que es desenvolupa al territori, més enllà de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'Idibgi, juntament amb l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) posaran en marxa una iniciativa conjunta per promocionar a escala internacional la recerca biomèdica que duen a terme i maximitzar-se així l'impacte.

El projecte, que s'anomena Go_Hero (Health European Research Offices) ha rebut un ajut de 300.000 euros en la convocatòria Go_Europe amb la finalitat de dur a terme una iniciativa conjunta d'internacionalització.

El projecte està coordinat per l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Vergili i «permetrà una millor distribució de tasques i coordinació entre els tres instituts mitjançant la creació d'una nova unitat de promoció virtual (anomenada oficina Hero)», expliquen des de l'Idibgi. Aquesta oficina comptarà amb el personal actual de promoció de les tres unitats, a més de professionals de nova contractació, el que permetrà un suport més personalitzat a la comunitat investigadora.

El projecte té una durada de tres anys i està dividit en dues fases: una de reforçament institucional i una segona d'internacionalització. La primera se centrarà en la creació d'un campus virtual liderat per la nova oficina i es definiran les àrees d'investigació comunes. En la segona fase es crearan programes de formació específics per a les diferents necessitats dels grups investigadors, a més d'incrementar la visualització institucional dels tres centres a Europa.

L'impacte del projecte serà significatiu, destaquen les tres institucions, «ja que donarà un impuls per tal que els tres instituts esdevinguin referents dins les seves àrees estratègiques en l'àmbit europeu i internacional», el que, assenyalen, enfortirà el posicionament de Catalunya dins del mapa biomèdic i clínic europeu, a més de la possible inclusió a l'agenda europea de les necessitats en salut particulars dels ciutadans catalans.



Centres similars

Aquesta iniciativa conjunta s'emmarca en el conveni de col·laboració que existeix entre tres instituts de recerca que tenen uns nivells de producció científica similars i que comparteixen reptes en salut, en donar cobertura a una població geogràficament dispersa, més envellida que la de les àrees metropolitanes i amb una menor inversió.

«Aquesta situació fa de vital importància la col·laboració, no només entre els instituts sinó amb altres entitats europees, per poder oferir solucions als reptes existents en salut, tant en l'àmbit regional com internacional», assenyalen des de l'Idibgi.

El director de l'Idibgi, el doctor Jordi Barretina, assenyala que «aquesta ajuda arriba en un bon moment per posicionar els tres instituts en l'àmbit europeu, coincidint amb el començament del nou Programa Marc de Recerca i Innovació a Europa el 2021, el programa Horizon Europe».

Per la seva banda, el doctor Joan Vendrell, director de l'Institut Pere Virgili, apunta que la iniciativa «permetrà visualitzar l'excel·lent recerca sanitària que s'està produint als nostres centres, a més de facilitar-ne la seva internacionalització» i que serà «una gran oportunitat» perquè els investigadors catalans puguin col·laborar amb altres grups europeus i crear projectes de gran envergadura que tinguin en compte les necessitats de la població.