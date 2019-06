Jutjat per no presentar-se a la mesa a les generals del 2016

La sala primera de la secció tercera de l'Audiència de Girona va celebrar ahir el judici contra un home de la Vall d'en Bas que no es va presentar a la mesa durant les eleccions generals de 2016.

El processat, que havia d'assumir el càrrec de segon vocal a una mesa del municipi, va declarar que la nit anterior «havia vomitat en diverses ocasions i que no estava en condicions d'anar a la mesa». Per això, va assegurar que va anar a urgències pels voltants de les nou del matí i que al llarg del dia va presentar el justificant mèdic als Jutjats d'Olot.

Segons la fiscalia, que li demana sis mesos de presó per no presentar una causa justificada davant la incompareixença, va posar en dubte la versió de l'acusat, i va dir que a l'informe mèdic el processat «no presentava simptomatologia ni malaltia». Així mateix va apuntar que «no va anar a urgències fins a dos quarts de dotze del migdia, i que no va fer cap trucada a cap membre de l'Ajuntament ni de la Junta Electoral per avisar que no podria assistir-hi. Així mateix, declara que va haver de ser un membre del consistori (tot i que no se n'ha determinat la identitat), qui va trucar al processat per tal de localitzar-lo.

El processat va assegurar que «no va avisar ningú perquè no sabia a qui s'havia de dirigir», i va recalcar que assumia que «estava mal fet». La mare del presumpte acusat va declarar que ell «volia anar a la mesa, i que fins i tot el dia abans no va sortir de festa» per preparar-se per a les eleccions.



Demanen l'absolució

Pel que fa a la defensa, demana l'absolució en considerar que «no hi havia voluntat d'incomplir la seva obligació d'assistir als comicis com a segon vocal de mesa». Així mateix va fer constar que la comunicació de l'absència es va fer, i que es va presentar el justificant al Jutjat d'Olot.