L'empresariat gironí premia els millors alumnes d'Electromecànica de Vehicles

L'associació d'empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions (Corve) de Girona ha distingit, per primera vegada, els tres millors estudiants del cicle formatiu de grau mitjà d'Electromecànica de Vehicles.

Aquests guardons, que a partir d'ara seran anuals, es lliuren amb un objectiu doble: animar els joves a formar-se en aquest àmbit i transmetre la idea que l'FP és una via d'accés al mercat laboral. Els premiats estudien als instituts Montilivi –de Girona, on es va fer l'entrega de premis–, Baix Empordà –de Palagrugell– i Narcís Monturiol –de Figueres. Els alumnes distingits van rebre un diploma, una plaça en un curs tècnic professional al centre Grup Eina Digital AD –a càrrec d'AD Bosch– i, també, 100 ? per al primer classificat. El president de Corve, Jordi Solà, va remarcar que els premis volen motivar els joves perquè escullin la formació professional.