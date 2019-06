La participació gironina en una campanya per millorar el reciclatge de vidre es triplica

La campanya d'Ecovidrio "Moviment Banderes Verdes a Catalunya" torna aquest estiu amb un increment de participació catalana, i sobretot gironina, ja que s'han sumat sis municipis més respecte als tres que ja hi van participar en l'edició anterior. Des d'Ecovidrio es constata que l'any passat van col·laborar en la iniciativa 476 establiments gironins, mentre que enguany es triplica la xifra, ja que hi participen 1.590. Cada municipi tindrà un objectiu determinat a l'hora d'incrementar la recollida selectiva de vidre i es premiaran a les dues localitats catalanes que hagin demostrat estar més compromeses amb el reciclatge i el medi ambient.

L'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de vidre a nivell espanyol, Ecovidrio, promou la iniciativa en un total de sis comunitats autònomes, 136 municipis i més de 15.000 establiments costaners que competiran per aconseguir una de les 9 «banderes verdes» que s'entregaran com a premi. En aquest sentit, a Catalunya només se n'entregaran dues, igual que a Andalusia i a la Comunitat Valenciana, mentre que es repartirà una a Cantàbria, una a les Illes Balears i una a la regió de Múrcia.

La iniciativa té l'objectiu de reconèixer els municipis costaners més compromesos amb la protecció del litoral a través del reciclatge de vidre i, de retruc, amb la lluita contra el canvi climàtic. Concretament a Catalunya la iniciativa s'ha presentat aquest dimecres a Calella de Mar, comptant amb la presència de la gerent d'Ecovidrio a Catalunya, Silvia Mayo, el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, i representants dels ajuntaments dels municipis participants. En l'acte es va informar que enguany s'adhereixen al projecte 19 municipis catalans i 2.600 bars i guinguetes més que competiran per aconseguir una de les dues «banderes verdes». Pel que fa a les accions de la campanya, Ecovidrio treballarà amb els ajuntaments per reforçar la recollida selectiva i facilitar la col·laboració ciutadana. Per aquest motiu, un equip de 15 agents ambientals faran fins a tres visites de formació i informació a cada establiment, es lliuraran més de 1.200 cubs especials de reciclatge i s'instal·laran 90 nous contenidors adaptats amb sistemes d'autovolteig pel buidatge de grans quantitats de residus.

La campanya a Girona

Els municipis gironins de la campanya 2018 van ser Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar, que van aconseguir recollir més de 1.100 tones d'envasos de vidre només durant els mesos d'estiu. En l'actual edició s'hi sumen Castell-Platja d'Aro, Palamós, Pals, Roses, Sant Feliu de Guíxols i Sant Pere Pescador, i l'objectiu és superar les 230 tones d'increment respecte a l'any passat.

L'actor Ricardo Gómez, ambaixador

Ecovidrio anuncia que l'actor Ricardo Gómez, protagonista a la sèrie de Televisió Espanyola "Cuentáme como pasó", serà l'encarregat de donar el tret de sortida a la campanya amb la finalitat de fer una crida conjunta. "Com a membre d'una generació que patirà en primera persona els efectes del canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, toca fer un pas endavant i posar el meu granet de sorra per mobilitzar consciències. Com a amant de les guinguetes que sóc, valoro cada vegada més el compromís amb la sostenibilitat amb el sector", expressa Gómez.