Protecció Civil activa l'alerta per l'onada de calor

La Generalitat va activar ahir l'alerta per una onada de calor generalitzada, en la qual es preveuen temperatures que poden superar els 40 graus a l'interior de Catalunya i sobrepassar els 35 a arreu de les comarques gironines, segons el Meteocat. Amb aquestes previsions, Protecció Civil ha demanat que s'extremi la precaució, sobretot en les activitats a l'aire lliure, i que s'adoptin mesures per protegir els col·lectius més fràgils, com ara nadons i ancians.

L'augment progressiu de les temperatures, que es va iniciar ahir a les comarques de Lleida i que s'anirà estenent de forma generalitzada a tot Catalunya amb una calor extrema dijous i divendres, ha propiciat un increment del risc d'incendi, ja que l'onada coincideix amb una baixa humitat i la presència de vent. Davant aquesta situació, la Generalitat ha activat l'alerta del pla de protecció civil Procicat. Protecció Civil recomana hidratar-se de forma freqüent, evitar sortir al carrer en hores de màxima insolació o visitar la gent gran que viu sola per assegurar-se que estan bé, entre d'altres. A causa de les previsions de calor extrema, se suspenen els actes del col·lectiu LGBTI de la Comissió Unitària 28 de juny a Girona, a l'espera d'una nova data.



Comença la calor a Girona

L'inici de setmana comença a ser calorós a comarques gironines, amb unes màximes de 34 graus. A tall d'exemple, el Meteocat va registrar ahir cap a les quatre de la tarda màximes de 34,4 graus a Anglès, 34,2 graus a Das, 34,1 a Fornells de la Selva i 33,3 a Girona.