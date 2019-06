Ripoll ja es prepara per viure els Tocs d'Estiu més enigmàtics

Tosca de Puccini, l'obra que enguany apropa el Liceu a diferents municipis de Catalunya, donarà divendres el tret de sortida de la catorzena edició dels Tocs d'Estiu, és a dir, les activitats lúdiques, culturals, gratuïtes i per a tots els públics que proposa l'Ajuntament de Ripoll per a les tardes i vespres d'estiu.

Enguany, el consistori proposa una novetat per saber on es farà cada activitat: uns dies abans, a través d'Instagram (Ripoll, Bressol de Catalunya) i del web ripoll.cat, es donaran pistes perquè es pugui endevinar el lloc de l'acció. L'objectiu de l'Ajuntament és poder implicar més la ciutadania i fer així els «tocs» més divertits.

En total, es tractarà de deu activitats de les quals només es repeteix un clàssic que sempre té molt bona acollida: el cinema a la fresca, amb la projecció de Coco, el dimecres 17 de juliol a les deu de la nit. Tampoc faltarà la poesia, amb dues activitats dedicades a aquesta temàtica, la música a càrrec de Mecànica Orgànica i els Randellaires i el cinema de muntanya amb la projecció de This Mountain Life -premi al millor film de cinema 2018 i millor fotografia per la FEEC. Lligat a la fotografia es podrà aprendre com fer unes fotos de viatge més boniques durant la xerrada que oferirà David Fajula. També, i pensant amb el públic infantil, Cirquet Confetti amenitzarà la tarda del 10 de juliol amb un espectacle que compagina la música i el circ. I per fer memòria del passat de la vila, la Comissió de la Memòria Històrica de Ripoll ha preparat per al 24 de juliol un recorregut pels vestigis de la Guerra Civil al municipi.

Montsina Llimós, regidora de Cultura, ha destacat «la trajectòria d'aquestes activitats que ja són un clàssic de l'estiu Ripollès» i la voluntat de fer-les en dies laborables «per amenitzar l'ambient als espais públics». També ha ressaltat que «l'objectiu és apropar la cultura de forma gratuïta i oferir activitats diferents i pensades per cobrir tots els públics». Per últim, assenyala que l'activitat proposada per la Comissió de la Memòria Històrica de Ripoll «és una manera lúdica i cultural de traspassar el coneixement a les generacions més joves».