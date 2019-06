Uns 200 professionals reforçaran els CAPs de la Costa Brava aquest estiu

Gairebé 200 professionals reforçaran les plantilles dels centres d'atenció primària de les comarques gironines i 28 més dels hospitals per afrontar la temporada d'estiu. I és que, segons el Departament de Salut l'activitat diària als ambulatoris de Girona a l'estiu creix un 64,7% respecte a la mitjana d'un dia habitual, mentre que als serveis d'Urgències hospitalaris, s'incrementa un 44,78%.

Segons l'anàlisi de Salut per dissenyar el Pla d'Estiu tenint en compte el nombre de visites que atenen els centres assistencials del territori a l'estiu respecte a la resta de l'any, durant la temporada turística els ambulatoris gironins passen d'atendre 47 visites al dia a unes 77, mentre que a les urgències hospitalàries les 164 atencions d'un dia qualsevol s'enfilen fins a les 234 en els mesos de juliol i agost.

Per afrontar aquest augment d'activitat, s'incorporaran 197 professionals als CAPs de Girona, sobretot als centres de salut dels municipis de la Costa Brava i del Maresme, que també forma part de la regió sanitària. En concret, es tracta de 79 professionals de medicina, 73 d'infermeria i 45 d'altres perfils.

A més, diversos centres sanitaris del litoral ampliaran l'horari coincidint amb l'època de més afluència turística: els CAPs de Cadaqués, Platja d'Aro i Malgrat de Mar i els consultoris locals de Tossa de Mar, Sant Antoni de Calonge i l'Estartit.

En el cas dels hospitals, s'incorporaran a les plantilles de Palamós i Figueres cinc metges, catorze infermeres i nou d'altres col·lectius professionals.

Des de la conselleria assenyalen que aquest dispositiu permetrà respondre a l'activitat programada -que baixa en aquests mesos- i a la urgent, seguint criteris clínics, mantenint les intervencions amb ingrés i d'alta complexitat i prioritzant la cirurgia cardíaca i oncològica.

La previsió de Salut és mantenir oberts el 90,3% dels llits dels hospitals de la regió sanitària de Girona, tenint en compte, però, aque la disponibilitat és «transitòria i adaptable a les necessitats d'assistència que es produeixin, de manera que es pugui donar una resposta adequada i flexible en tot moment».

Pel que fa al transport sanitari, el SEM també amplia el dispositiu amb onze ambulàncies més, i dues més que amplien l'horari, distribuïdes sobretot a la Costa Brava i Alt Maresme.



Evitar els cops de calor

El Departament de Salut ha fet una crida a la prevenció per les altes temperatures dels darrers dies per evitar que es repeteixin les 65 persones afectades per cops de calor del 2018, de les quals 28 van morir.

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Joan Guix, i la sotsdirectora del Servei Català de la Salut, Marta Chandre, han presentat aquest dijous la campanya «Un estiu sense UFFF», que inclou recomanacions davant d'aquest fenomen climàtic de risc, especialment entre la població més fràgil, com els infants, la gent gran o els malalts crònics.

Guix recorda que «l'única eina que tenim a l'estiu és la prevenció, ja que no hi ha cap vacuna contra els cops de calor». En aquest sentit, va instar als responsables dels empleats que treballen a l'aire lliure en les hores de més calor o en ambients especialment càlids perquè actuïn «amb responsabilitat» i ho tinguin en compte per tal de no exposar els seus treballadors a una calor excessiva que els podria acabar comportant una deshidratació o un cop de calor.

Guix assegura que la Inspecció de Treball està alertada per aquest tema i actuarà en els casos que consideri perillosos, tal com s'ha acordat en una reunió dels responsables dels departaments de Salut i de Treball.

Salut recorda que l'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es prolonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn que pot arribar a tenir conseqüències molt greus i que requereix atenció mèdica immediata.

Durant les dues onades de calor de l'estiu de l'any passat, quan es van comptabilitzar 65 casos de persones que van patir cops de calor per estar treballant, fent esport o altres activitats a l'aire lliure, amb un 14% més de morts (28, la xifra més elevada des del 2004) i un increment del 4,6% de visites a urgències i un 4,2% més d'ingressats als h