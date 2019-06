El bisbe convida els turistes a anar a missa

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha donat un cop més la benvinguda als turistes que arriben per passar l'estiu a les comarques gironines amb una carta dirigida especialment a ells i que es pot trobar tant en alguns temples de la diòcesi com en diversos hotels de la demarcació. En ella, Pardo convida els estiuejants a sumar-se a les celebracions religioses: «Si ets catòlic i vols participar en les celebracions del diumenge o d'altres dies seràs acollit amb molt de goig. També -si ho desitges- a les esglésies podràs trobar un espai de silenci i recolliment per pregar, reflexionar i admirar la seva bellesa», escriu el bisbe.

La carta es difondrà a través del Full Parroquial d'aquest diumenge, i també es podrà trobar en temples -per tal d'estar a l'abast dels turistes que decideixin visitar-los per motius culturals o religiosos- i allotjaments. En ella, Pardo es presenta com a bisbe de la Diòcesi i dona la benvinguda a tots aquells que hagin decidit passar les vacances a la Costa Brava. «No et conec personalment, ni sé si ets creient o no, ni de quina religió o església. Tampoc conec la teva comprensió del món i de les persones, ni els goigs i sofriments que assumeixes. Però sí que sé que ets un fill o filla de Déu molt estimat/da, i per tant ets un germà que cerques uns dies o un temps per recuperar forces i assaborir uns dies de descans i de festa, que tota persona tant necessita», assenyala Pardo en el seu escrit. Tot seguit, el bisbe convida els estiuejants a participar en les celebracions de les diferents parròquies de la Costa Brava, i confia que els dies que passin a les comarques gironines els serveixin per «viure una experiència de goig, de serenor i de realització personal» amb tots els que estimen i els acompanyen. També els demana que recordin i agraeixin el treball i l'esforç de tots els que durant les vacances estaran al seu servei.

En el Full Parroquial, Pardo explica que la carta vol ser «un senzill signe d'acolliment» de part de la comunitat catòlica de les comarques gironines, tot i que es dirigeix no només als turistes d'aquesta confessió, sinó a tots en general.