Càritas necessita voluntaris per al rober i el centre de distribució d'aliments

Càritas Diocesana de Girona requereix de voluntaris per atendre serveis de primera necessitat, com ara els centres de distribució alimentària i els robers, durant els mesos d'estiu, quan es mantenen actius.

Els nous col·laboradors fan falta bàsicament per a aquests dos serveis que funcionen a la ciutat de Girona perquè són els més concorreguts –tal com van indicar des de l'entitat–, però també per a qualsevol lloc de les comarques gironines on Càritas hi treballa.

L'organització humanitària ha fet una crida pública amb l'objectiu d'ampliar la base de persones voluntàries –que treballen amb el suport de professional tècnic–, especialment per rellevar les que s'absenten durant el període de vacances.



Atendre els usuaris

Càritas Diocesana va explicar que demana ajuda per a poder continuar desenvolupant projectes centrats en la cobertura de necessitats bàsiques i en l'entrega d'aliments, roba i productes d'higiene i neteja per a persones i famílies que no tenen prou recursos econòmics.

L'entitat va especificar que les tasques que realitzen els voluntaris inclouen l'organització i la distribució d'aliments i de roba, així com l'atenció a les persones que s'adrecen als seus serveis.

«El voluntariat, acompanyat per persones tècniques de Càritas, fa possible que tant els Centres de Distribució d'Aliments com els Robers puguin dignificar l'entrega d'aliments i de roba tant a la ciutat de Girona com a la resta de la diòcesi», va manifestar l'organització del Bisbat mitjançant un comunicat. La implicació de voluntaris és una peça clau en l'activitat de Càritas.