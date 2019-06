El centre de justícia de menors de Girona creix i tornarà a ser de règim tancat 6 anys després

El Departament de Justícia ha creat 10 places noves d'internament al centre de justícia de menors CE Montilivi (Centre Educatiu Montilivi), que actualment acull 12 joves privats de llibertat d'entre 14 i 18 anys en règim obert i que és l'únic que hi ha a la demarcació. El centre, però, tornarà a funcionar amb règim tancat després de sis anys, un tipus d'internament que no permet la sortida dels ingressats del centre.

En total tindrà 22 places, que permetran que el centre recuperi mòduls en desús amb l'internament de joves en règim tancat, però també mantenint els 12 que actualment estan en règims oberts i semioberts. De moment les places seran preventives, i s'han habilitat per fer front a l'augment de l'ingrés de menors a aquests centres durant els últims anys. Segons apunta el departament, la creació de places d'aquest centre respon a l'increment d'ingressos de joves estrangers no acompanyats. Segons dades de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) a data de maig, dels 283 interns que hi ha als centres de justícia juvenils de Catalunya, 109 són menors estrangers no acompanyats, és a dir, el 38% del total. La tendència d'ingressos d'aquests joves als centres de justícia va a l'alça des del 2016, i s'ha accelerat durant aquest any, tot i que només suposen un 1,6% dels que arriben a Catalunya.

Fins ara el centre d'educació Montilivi comptava amb 12 places, que acollien menors amb mesures judicials en règim obert i semiobert. Des de la seva obertura el 1990 fins el 2013 havia estat de règim tancat i tenia 43 places. Ara es tornarà a ocupar part de l'espai que fins ara ha estat en desús. Els nous mòduls s'estan adequant al nou règim del centre, i es preveu que estiguin llestos aquest estiu.

Serà el quart centre en règim tancat de Catalunya, i l'únic de la demarcació. L'adequació també inclourà el reforç d'educadors i treballadors socials i d'un augment de les mesures de seguretat.

Aquest any el nombre de menors internats a centres privatius de llibertat s'ha accelerat. Del gener fins al maig han ingressat 19 joves més a Catalunya. Per això, Justícia habilitarà 35 noves places arreu de Catalunya, de les quals 10 són a Girona, per tal de «prevenir» possibles escenaris on calgui arribar a una ocupació del 100%. «Hem de plantejar places suficients per garantir, com tenim per obligació, aquestes places abans que es col·lapsi el sistema», va subratllar la Directora general d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, Gisela Torns, durant una visita al centre gironí.



L'únic centre de noies

A més de Montilivi, l'altre centre que s'amplia amb 8 places noves és el dels Til·lers, a Mollet del Vallès, que acollirà les 17 noies que actualment estan internades a Can Llupi, a Barcelona. Fins ara aquest centre només tenia ocupada una Unitat Terapèutica per joves amb problemes de salut mental i adiccions. Serà l'únic centre de noies a escala catalana, un sector que de fet només representa el 7% dels ingressats.