L'onada de calor deixa una nit tropical a Portbou i registres alts en àrees de l'Empordà

L'onada de calor deixa una nit tropical a Portbou i registres alts en punts de l'Empordà.



Portbou ja és el segon dia d'aquest mes de juny que supera els 20 graus de mínima i això ha provocat que a més d'un li hagi costat poder dormir durant la nit i matinada.





Nit extraordinàriament càlida als indrets elevats i a sectors de l'interior i prelitoral. Per exemple, al #Montsec d'Ares (1.572 m) la mínima ha estat de 23,2 ºC i a punts del #Priorat no s'ha baixat de 25 ºC #meteocat pic.twitter.com/K5gLNqpRI7 — Meteocat (@meteocat) 27 de juny de 2019

En aquest punt de l'Alt Empordà hi ha haguti a altres llocs de la comarca s'han vorejat els 20 graus com per exemple, els 19,1 graus del Pantà de Darnius-Boadella o els 18,4 de Navata i els 18,2 de Roses. També crida l'atenció, com ha passat en altres punts de Catalunya, que on ha estat dura la calor sigui a la zona del Pirineu. A 2.143 metres d'altura, a Montellà i Martinet hi ha hagut una mínima de 19,5 graus i a Setcases -Ulldeter, a l'estació situada a 2.410 metres d'altura, un registre de 19,6 graus. L'onada de calor instal·lada a Catalunya i que viurà demà el seu pic ja s'ha començat a fer sentir aquest matí.Si durant la nit hi ha hagut registres alts en alguns punts de la demarcació, cal dir que a tres quarts de nou del matí hi haPer exemple, aa Roses, 25,1ºC i al Pantà de Darnius també 25 graus i a Espolla, 24,8 ºC. Al Baix Empordà, per exemple a Cruïlles, ja s'ha arribat als 23,6 graus i aAl llarg del dia, els termòmetres es podrien enfilar fins an punts de l'interior de les comarques de Girona. I demà, fins i tot, superar aquest registre.Aquesta és la previsió del MeteocatPer aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès diversode grau 5 per onada de calor.Els models meteorològics a mitjà termini indiquen que l'episodi de calor anirà afluixant durant la setmana vinent, tot i que els valors tèrmics es mantindrien per sobre de la mitjana climàtica.