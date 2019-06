Avui entrem en plena onada de calor i fins dissabte tindrem unes registres que poden arribar a ser històrics en alguns punts de la geografia gironina ja que es poden arribarà a superar els 40 graus. Serà especialment dura en punts de l'interior on el sol lluirà de valent. Això és el que preveu el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Ahir ja es van donar registres elevats a la província com els 37,1 graus de Vilobí o els 35,7 de Fornells de la Selva. Aquesta calorada viurà el seu pic màxim demà divendres i el mercuri serà quan tocarà sostre.

El meteoròleg col·laborador de Diari de Girona, Gerad Taulé, afirma que segons l'Agencia Estatal de Meteorologia, l'onada de calor siberiana pot fer arribar el termòmetre 45 graus de màxima a Girona demà divendres. El rècord, des de 1884, és de 42,5 graus, el 13 d'agost de 2003. Taulé afegeix que «en ser la primera onada de calor de l'estiu i que encara fa calor però no massa, pot ser molt perillosa per la salut». Segons l'estudi de la tesi del meteoròleg, el 22 juny de 2003 es va arribar a 39,7 graus i va morir un 37 % mes de poblacio de més de 65 anys que la mitjana.

El també meteoròleg i col·laborador d'aquest diari, Enric Estragués, assegura que serà una de les onades de calor «fortes, de primera divisió o de cinc estrelles» i, per tant, el sol cremarà de valent. La forta calorada prové d'Argèlia i Líbia, des d'on ha sorgit una massa d'aire càlid que molt escalfat que està avançant cap a Espanya i que avui i demà «seran els pitjors dies». Recorda que el rècord de temperatura a Banyoles és de 42 graus de l'agost l'any 2003 i augura que «no s'hi arribarà». Aquest fenomen es notarà especialment a l'interior i a la costa, diu l'especialista, si bé no hi haurà registres tant alts de temperatura el que si es produirà és una forta xafogor que també farà el dia molt insuportable.

El Servei Meteorològic de Catalunya considera que per parlar d'onada de calor calen tres dies consecutius o més on es superi la temperatura màxima que marca la mitjana dels mesos d'estiu. Per a Estragués, en canvi, ja es podria parlar d'onada quan se superen els 37 graus, que és «quan es sobrepassa la temperatura del cos humà».

El que de ben segur hi haurà aquests tres dies de temperatures més altes són les nits tropicals, és a dir, aquelles que no baixaran dels 20 graus.



Risc d'incendi

L'episodi ve acompanyat de baixa humitat i condicions de sequera en la vegetació fet que incrementa el risc d'incendi. Per aquest motiu, el Departament d'Interior fa una crida «a la màxima prudència» de cara a la revetlla de Sant Pere del cap de setmana. De fet, Protecció Civil manté el Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) en situació de Prealerta i ahir, per exemple, les comarques més castigades per aquesta situació eren les de la Selva i el Baix Empordà.