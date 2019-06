Obeses, Catarres, Mishima, l'Orquesta Mondragón i Buhos, a les Festes del Tura

Obeses, Catarres, Buhos, la Orquesta Mondragón i Mishima actuaran per les Festes del Tura d'Olot, que se celebrarà del 6 al 10 de setembre. En total s'han contractat 42 formacions que, sumades a lse iniciatives organitzades per les entitats i cobles, fan que un any més s'arribin a una cinquantena d'actuacions per la Festa Major d'Olot.

La programació de les Festes del Tura és, un any més, molt eclèctica perquè tothom trobi activitats al seu gust, també a nivell musical.Al costat de formacions amb una trajectòria consolidada, les Festes també aposten per grups menys coneguts però amb propostes interessants, com Momo, una banda de tribut a Queen, l'artista Moonlight Benjamin, Lildami o Maruja Limón.

L'Orquestra Selvatana al costat de propostes com N3rdistan, Darby Motorea's burrito Cachimba o una proposta de rock amb tres grups de versions de la Polla Records, Eskorbuto i Kortatu i grups locals com Enric Canadell que s'acomiadarà dels escenaris, Cover Play i Shazuno són altres dels concerts de les Festes, que també tindran altres espectacles que s'aniran desvetllant a les properes setmanes a través de les xarxes socials de Festes del Tura, segons va anunciar ahir l'Ajuntament d'Olot.

Les Festes del Tura va ser nominades l'any passat als premis ARC com a la millor programació de Festa Major, juntament amb el BAM (que es va endur el premi), les Fires de Sant Narcís i les Festes de Santa Tecla. Les d'Olot ja havien recollit aquest guardó l'any 2012 coincidint amb el primer any que es va concedir.

El guanyador del concurs del cartell de les Festes del Tura ha estat l'Albert Roura Casadellà.

Amb el cartell titulat Sóc la Festa, que es presentarà properament, ha resultat guanyador d'aquesta convocatòria que té lloc cada dos anys. El concurs del cartell de Festes del Tura ha rebut 49 originals.

L'exregidor de Festes, Josep Maria Coma, el dissenyador gràfic Pau Àvila, el membre dels Titots David Àvila, Roser Matas autora de cartell de Festes de fa dos anys i Anna Domenech membre de la Comissió de Festes han format part del jurat que també ha triat com finalistes Ferran Coves Boix amb el cartell Ball Aborigen Ancestral i Paco Ibiza Sanchis amb el cartell que porta per lema O.