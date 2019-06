Sant Julià de Ramis crea una regidoria d'Igualtat de gènere

Sant Julià de Ramis ha acollit el dijous 27 de juny al vespre el ple extraordinari per tal de constituir l'Ajuntament que liderarà Sant Julià i Medinyà en els propers quatre anys, encapçalat pel republicà Marc Puigtió. Una de les novetats és la creació d'una regidoria d'Igualtat de gènere de la mà de Sabina Caparrós, que s'adhereix a les ja existents regidories de Serveis socials i Gent gran. Puigtió ressalta que un dels principals objectius és dotar Medinyà dels mateixos serveis que Sant Julià. A més, ell i alguns dels regidors aniran cada dimecres a Medinyà per atendre les peticions dels veïns.

Marc Puigtió va aconseguir la majoria absoluta el passat 26 de maig. "Tot i haver rebut propostes per compartir l'alcaldia, amb els resultats obtinguts creiem que tenim prou aval per poder governar nosaltres sols", confessa el batlle, satisfet de poder augmentar tres regidors respecte a l'anterior mandat. En el ple extraordinari d'ahir es va presentar l'organització de l'equip de govern, repartit en 7 regidories, una de les quals, la d'Igualtat, és nova i té l'objectiu de garantir un equilibri just entre homes i dones en tots els àmbits, una qüestió que fins ara "s'havia treballat poc i que s'ha de potenciar", considera l'alcalde. Puigtió afirma que un dels seus reptes és "crear un grup de dones potent que organitzi esdeveniments tot l'any, més enllà del 8-M".





Gestió de Medinyà

Puigtió informa que aquesta setmana ja s'han iniciat els treballs perquè Medinyà tingui tots els serveis de Sant Julià, començant amb la instal·lació d'un contenidor de recollida d'oli. Pel que fa al procés de restitució de Medinyà, el batlle assegura que en les properes setmanes preguntarà a la Generalitat en quin punt està.