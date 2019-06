Destinarà 190.000 euros a promoure polítiques d'habitatge

La Diputació de Girona subvencionarà enguany amb un total de 190.000 euros 26 ajuntaments perquè impulsin estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge. Segons ha informat l'organisme, la majoria d'ajuts tenen com a objectiu la planificació i l'impuls de polítiques socials per pal·liar els problemes en aquest àmbit que més afecten la ciutadania, com ara els habitatges buits, les ocupacions irregulars i la pèrdua de l'habitatge principal. En comparació amb el 2018, aquest any es destina un 34,57 % més de recursos a aquestes subvencions. Segons la Diputació, això mostra el seu compromís amb l'accés a la vivenda.