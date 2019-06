Les comarques gironines donen suport a l'alliberament del col·lectiu LGTBIQ+

Diversos ajuntaments i entitats gironines han donat el seu suport en el Dia Internacional per a l'Alliberament de les Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals, Intersexuals i Queer (LGTBIQ+) que ha tingut lloc el dijous 28 de juny amb l'objectiu de reclamar la plena igualtat jurídica i social per a les persones que s'identifiquen amb aquestes sigles, així com la tolerància i el respecte cap a la diversitat d'orientació sexual. Algunes de les accions han estat hissar la bandera de l'arc de Sant Martí a les façanes dels consistoris i enviar missatges de suport a la causa a través de les xarxes socials.



Pel dia de l'orgull LGTBIQ+, s'havien previst diferents actes a la ciutat de Girona que, segons va informar aquesta setmana el vicepresident del Consell LGTBI de Girona, Jordi Mota, s'havien decidit suspendre per les altes temperatures previstes, a l'espera de concretar una nova data.



Una de les celebracions més destacades és que enguany es commemoren els 50 anys dels fets del 28 de juny de 1969 a Nova York, on després d'una batuda policial en un barri gai de la ciutat, es va generar una gran reacció popular en suport a les persones agredides, fets que van donar lloc al naixement del Gay Liberation Front i del dia LGTBIQ+ arreu del món.



Aquests són alguns dels missatges a Twitter que donen suport a l'alliberament LGTBIQ+:



