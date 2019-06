Els educadors socials volen evidenciar el col·lapse dels centres de menors

Els educadors socials volen evidenciar el col·lapse que pateixen els centres de menors i les males condicions de treball dels seus professionals amb una enquesta que van activar ahir i tancaran l'1 de setembre. L'objectiu és aplegar dades concretes per denunciar públicament i davant la Generalitat que «l'arribada massiva en els darrers anys d'adolescents i joves migrants no acompanyats ha col·lapsat el sistema de protecció a la infància i l'adolescència».

La consulta, anònima i accessible a través del web del Col·legi d'educadores i educadors socials de Catalunya (CEESC), s'adreça a tots els treballadors de centres de menors públics i privats concertats, que gestionen cooperatives o entitats.



Dignificar la professió

El tècnic de Participació, universitats i projectes del CEESC, Pep Guasch, va explicar que el resultat es recollirà en un informe que es farà públic a la tardor, quan també s'organitzarà una jornada específica «que posi de manifest com s'hauria d'actuar per dignificar la professió i millorar-ne les condicions per donar un bon acompanyament als nois i les noies». En paral·lel a la realització de l'enquesta, el col·legi intentarà esbrinar quants equipaments funcionen ara perquè –va apuntar– fa anys que la Direcció general d'atenció a la infància i l'adolescència (DGAIA) no n'actualitza la xifra.

La saturació del sistema d'atenció a la infància arreu del territori és «extrema» des de l'últim any, segons va explicar Pep Guasch, qui va indicar que els infants i els adolescents estrangers «arriben des de fa uns deu anys, però massivament des de en fa dos i es preveu que n'arribin més».

Les xifres del Departament de Treball, Afers socials i Famílies deixen clar el fenomen que ha desbordat els educadors socials, igual que altres col·lectius professionals que treballen en centres i serveis per a menors. Així, segons les últimes dades de l'administració, el 2018 van migrar cap a Catalunya 3.659 adolescents estrangers sense referents adults, 378 dels quals a les comarques de Girona. D'acord amb la Conselleria, fins al maig del 2019 ja havien arribat 949 joves, uns 200 més que el mateix mes de l'any passat.

L'enquesta sobre la situació professional i laboral dels educadors socials que treballen en el sistema de protecció de la infància i l'adolescència pregunta pel tipus de contracte, la cobertura de baixes, el compliment de la ràtio d'infants per professional establerta per l'administració, la sobreocupació dels centres, les edats dels menors que s'hi atenen i quina és la seva procedència majoritària, si hi ha migrants sense referents adults o, entre altres qüestions, si les instal·lacions són adequades per a l'acció socioeducativa.

Tot plegat, va resumir Pep Guasch, amb la finalitat de «comprovar les condicions de treball» i determinar «quins professionals o no professionals estan treballant amb aquests nois, perquè sabem que hi ha estudiants d'educació social que treballen amb ells i altres perfils sense formació adequada».

Entre les situacions problemàtiques que el CEESC vol demostrar amb l'enquesta, el seu tècnic de Participació, universitats i projectes també es va referir a allotjaments «molt provisionals» per als migrants i reubicacions d'espais que «s'avisen els professionals 24 o 48 hores abans».

«L'emergència fa que hi hagi espais que no reuneixen les condicions i professionals no formats», va remarcar Guasch, a més d'assenyalar que «ja es detecten algunes irregularitats en centres de la Generalitat».

Amb el sondeig, el Col·legi d'educadores i educadors socials de Catalunya vol reforçar amb dades fets que coneix a través dels seus professionals, de denúncies –com les d'agressions, tot i que «la majoria de casos no es denuncien», va matisar el tècnic– i d'informacions periodístiques.